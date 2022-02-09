Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarına yüzde 35 ila 75 oranda zam geldi

MESUDE ERŞAN

Resmi Gazete’de dün (8 Şubat) yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’yle (SUT) muayene, ameliyat, tetkik, girişimsel işlemler, tıbbi malzemelerin yeni işlem puanları artırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sözleşme-protokol yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için güncellenen yeni fiyat tarifesine yaklaşık yüzde 35- 75 oranında zam yapıldı.

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Değişiklikle, muayene yüzde 35, paket işlemler yüzde 45, diğer işlemler yüzde 40, diyaliz yüzde 50, tıbbi malzemeler yüzde 75 oranında zamlandı. Yeni tarife, tıbbi malzemeler için yayınlandığı tarihten itibaren, işlemler içinse beş gün sonra uygulanmaya başlayacak.

Malzemesizlik ameliyatları aksatıyordu

Kamu üniversite ve devlet hastanelerinde uzun süredir tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyordu. Bu nedenle girişimler ve ameliyatlar erteleniyor ya da yapılamıyordu.

Diken’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç ile Dr. Ergün Demir’e göre, kamu üniversite ve devlet hastanelerinde tıbbi malzeme sağlanmasındaki sıkıntının gerekçesi malzeme ve cihaz bedellerinin uzun süredir güncellenmemesiydi.

Firmalar yenilenmeyen fiyatlar üzerinden malzeme vermeyince, kamu üniversite ve devlet hastanelerinde tıbbi malzeme gerektiren beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durma noktasına gelmiş, kardiyovasküler işlemler aksamaya başlamıştı. Özellikle ortez, protez, kalp pili, katater, stent, balon gibi ithal edilen her türlü malzemenin temininde sorunlar yaşanıyordu. Hekimler ne acil ne de planlanmış ameliyatları yapabiliyordu.

SUT değişikliği’yle beraber SGK’nın üçüncü basamak bir hastaneye artış öncesi ve sonrası ödediği ücret örnekleri:

Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, kadın hastalıkları ve doğum muayeneleri:

İşlemler:

Bazı ortopedik malzemeler:

Halen kamu hastanelerinde muayene ve ameliyat randevusu alınamaması önemli bir sorun olduğunu belirten Demir şu değerlendirmeyi yaptı: “SGK, sözleşme/ protokol yaptığı tüm sağlık hizmet sunucularından satın aldığı sağlık hizmetleri için güncellenen yeni fiyat tarifesine yaklaşık yüzde 35-75 arasındaki artış, özellikle kamu üniversite ve devlet hastanelerinin yaşadığı finansal sıkıntıyı atlatabilme ve borçlarını ödeyebilme imkanı sağlayabilecek. Bu durum kamu üniversite ve devlet hastanelerinin derin bir nefes almasını sağlasa da asıl bayram edecek olan özel hastaneler. Hastalar birçok branşta ve yan dalda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamadıkları için kamu sağlık hizmetine ulaşamamaktadır. Bu durumda parası olanlar veya borç para bulabilenler özel sağlık kuruluşlarına yöneliyor.”

Birçok özel hastane ve sağlık kuruluşu her türlü tıbbi işlem için SUT bedellerinin yüzde 200’ü (yasal sınır) ve çok daha üstünde bedeli hastadan alıyordu.

Dr. Kılıç şöyle konuştu: “Daha çok cerrahi işlemlerde olmak üzere kayıt dışı olarak elden ödeme şeklinde uygulamalar çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. SGK’dan özel kurumlara yapılan ödemeler adeta sübvansiyon niteliğinde. Söz konusu SUT değişikliğiyle birlikte bu da artmış olacak. SGK’nın bu artışla zaten yapması gereken denetimleri sıkılaştırması ve cezaları arttırması, ihlal yapan özel hastaneler ile sözleşmesini iptal etmesi gerekiyor.”

Sistem nasıl işliyor?

SGK, sağlık hizmetlerini finanse eden esas kurum. Kurum, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sigortalılara ve hak sahiplerine sunulan sağlık hizmetlerini kamu-özel ayrımı yapmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından (kamu-özel-üniversite sağlık hizmet sunucuları, eczaneler ve optisyenler) sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi/protokolü yaparak satın alıyor. Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmetlerinin bedelleri GSS fon gelirlerinden karşılanıyor.

GSS hak sahiplerine finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini, ödeme usul ve esaslarını SGK, yayımladığı SUT aracılığıyla belirliyor.