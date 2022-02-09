İç turizmde yüzde 100’e varan zam beklentisi

Jolly CEO’su Mert Vardar, iç turizmde fiyatların bu yıl ortalamada yüzde 40-50 artacağını, erken rezervasyondan ana sezona geçişteyse bunun yüzde 100’e varabileceğini söyledi.

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Vardar’a göre erken rezervasyon dönemi öncesinde fiyat artışları yüzde 25-30 seviyesine ulaşacak. Ancak enerji başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki zamların ardından otellerin alım gücünde yaşanan düşüş nedeniyle fiyat artışları ileriki süreçte daha da artabilir.

Reuters’ın aktardığına göre Vardar’ın değerlendirmeleri şöyle: “2022 ortalaması olarak yüzde 40-50 arası sepet artışı söz konusu olacak. Bizim yüzde 46 ortalama sepet artışı hedefimiz var. Ama erken rezervasyon döneminin bitiminde şu anki fiyatlardan yüzde 100 artış olabilir. En az yüzde 40 ama bazı otellerde yüzde 100’lere varan artış bekliyoruz. Sezondaysa en az yüzde 60-100 arası daha pahalıya satış olacak.”

Vardar artan fiyatlar düşen alım gücünün iç turizmi nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir soru üzerineyse bu yıl iç pazarda daralma beklemediğini belirtti. Vardar, seyahat acenteleri vasıtasıyla 10 milyon kişinin seyahat etmesini beklediklerini ifade etti.