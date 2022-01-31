2021 turizm rakamları: 29 milyon turist, 24 milyar dolar gelir

Türkiye’nin turizm geliri, 2021’de baz etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise 29 milyon 357 bin 463.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020’de turist sayısı ve gelir ciddi düşmüştü. Pandemi öncesi 2019 yılında turizm geliri 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar, turist sayısı ise 51 milyon 860 bin 42’ydi.

Kaynak: TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre geçen yılki gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin doları kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin doları da paket tur harcamaları.

Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcamasıysa 50 dolar.

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2021’de 2020’ye göre yüzde 85,5 artış var. Bunların yüzde 81,5’i (23 milyon 940 bin 21 kişi) yabancılar, yüzde 18,5’i ise (5 milyon 417 bin 442 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar.

Turizm gideri yüzde 67,7 arttı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarınıysa paket tur harcamaları oluşturdu. Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar kaydedildi.

Dördüncü çeyrek rakamları

Turizm geliri 2021’in dördüncü çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 7,6 milyar dolar oldu.

Söz konusu çeyrekte yabancıların ortalama gecelik harcaması 72 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcamasıysa 43 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97,5 artarak 9 milyon 50 bin 112 kişiye ulaştı.