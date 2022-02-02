İstanbul’un turist sayısı pandemi öncesine göre yüzde 40 düştü

İstanbul’a geçen yıl 9 milyon 25 bin 4 turist geldi. Rakam geçen yıla göre yüzde 80’lik artışı işaret etse de pandemi öncesiyle kıyaslandığında düşüş yüzde 40.

Resmi verilere göre İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısının son üç yıldaki durumu şöyle:

2021: 9 milyon 25 bin 4

2020: 5 milyon bin 981

2019: 14 milyon 906 bin 663

Türk Lirası’ndaki kayıpların turistler için önemli bir avantaj yarattığı aralık ayında, İstanbul’a gelen turist sayısı da 2019 yılının altında kaldı. 2019 yılı aralık ayında 1 milyon 128 bine yakın olan turist sayısı 2021 aralıkta 1 milyon 44 bin seviyesinde kaydedildi.

En çok Almanlar geldi

İstanbul’u geçen yıl 832 bin 915 kişi ile en çok Almanya’dan gelen turistler ziyaret etti.

Bu ülkeyi, 769 bin 127 turistle İran, 747 bin 285 turistle Rusya, 379 bin 572 kişiyle Fransa, 340 bin 323 kişiyle Irak, 335 bin 620 misafirle Ukrayna, 324 bin 32 misafirle Amerika, 259 bin 774 turistle Hollanda, 232 bin 859 turistle Özbekistan ve 229 bin 876 turistle Britanya takip etti.