‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ davası: Öğrencilerin paylaşımlarına inceleme

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar sırasında ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ sergilenmesi nedeniyle açılan davaya, öğrencilerin sosyal medya paylaşımları da konu edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak 2021’de rektörlük görevine getirilen Prof. Dr. Melih Bulu, öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edilmişti. Bulu, yine cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz 2021’de görevden alınmış, yerine yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı.

Öğrencilerin ‘kayyım rektör’ protestosu sırasında söz konusu görselin sergilenmesi sonrası yedi öğrenciye İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Hâkim, önceki duruşmada, emniyetin dava konusu görselin asılması nedeniyle açık kaynak araştırması yapmasını isteyerek olumlu-olumsuz tepkileri içeren bir rapor hazırlamasını istemişti.

Davanın dördüncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya öğrenciler katılmazken, onları avukatları temsil etti.

Emniyetin öğrencilerin sosyal medya paylaşımlarını derlediği raporu mahkemeye ulaştı. Rapor, öğrencilerin Twitter, Facebook ve Instagram paylaşımlarını içeriyor.

Bugünkü duruşmanın başında hâkim, yargılanan öğrencilerle ilgili açık kaynak araştırması yapıldığını ancak istenen hususlara yönelik bir rapor hazırlanmadığını duyurdu.

Öğrencilerin avukatları, eksik hususların giderilmesini ve dava konusu görseli kimin astığını tespit edilmesini talep etti.

Hâkim, eylem sebebiyle destek veya kötüleme anlamındaki paylaşım, haber vb. şeylerle ilgili rapor hazırlanmasına karar verdi. Görseli kimin astığının tespitine yönelik talepse yine reddedildi.

Bir sonraki duruşma 30 Mart saat 13:30’da yapılacak.