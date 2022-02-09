Türkiye ‘otomobil satın almaya imkanı olmayanlar’da Avrupa ikincisi

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 verilerine göre, Türkiye’de halkın yüzde 35’inin otomobil satın alma imkanı yok. Türkiye, bu veriyle 35 Avrupa ülkesi içinde ikinci sırada.

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Yüksek vergiler, kur ve enflasyon nedeniyle zaten zor olan araba sahibi olmak daha da zorlaştı.

Euronews Türkçe’nin aktardığı AB’nin resmi istatistik ofisi Eurostat verilerine göre Türkiye’den daha kötü durumda olan tek ülke Arnavutluk. AB ortalaması ise yüzde 5,8. Bununla birlikte Türkiye’de 1000 kişiye 150 otomobil düşüyor. Türkiye bu alanda Avrupa birincisi.

‘Otomobil satın almaya imkanı olmayanlar’da Türkiye’nin ardından üçüncü sırada yüzde 24’le Romanya geliyor. Bu ülkeyi sırasıyla Sırbistan (yüzde 20), Kuzey Makedonya (yüzde 19), Bulgaristan (yüzde 15) ve Karadağ (yüzde 14) takip ediyor. 27 AB ülkesinin ortalaması ise sadece yüzde 5,8.

‘İmkanı olmayanlar’ oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 2’yle Kıbrıs Cumhuriyeti ve İtalya. Diğer bazı ülkelerde ise bu oran şöyle: Fransa, Polonya, İsveç İngiltere, İsviçre ve Portekiz yüzde 4, Almanya yüzde 5, Hollanda ve Belçika yüzde 6, Yunanistan yüzde 9 ve Macaristan yüzde 12.