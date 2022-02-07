İkinci el otoda bakıcı çok, alıcı yok: Yüzde 70 çıkan fiyat ancak yüzde 25 düştü

Türkiye otomotiv sektöründe ikinci el satışları 2021 yılında daralırken sektörün ilk çeyrekten de pek umudu yok.

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Indicata’nın verilerine göre 2020’de 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış yapılan ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021’de bu rakam 1 milyon 652 bin 710’da kaldı. Düşüş yüzde 19 olarak hesaplandı. Aynı raporda ikinci el araç fiyatlarındaki ortalama yıllık artış ise yüzde 63 olarak verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylül ayında Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine zorlaması sonrası ise kasım ve aralık aylarında dolar kurunda olağanüstü fiyat hareketleri ortaya çıkmış, bu durum sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında da astronomik artışlara neden olmuştu.

Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya’ya göre değişken döviz kuru, ikinci el otomobil piyasasında tüketiciyi ‘bekle-gör‘ politikasına yönlendirdi.

Sakarya’nın değerlendirmeleri şöyle: “2021’in son çeyreğinde ikinci el satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 50 artış yakaladığı görüldü. Ancak aralık ayından sonra dolar kurunun önce yükselip sonra bir miktar gerilemesi satışları frenledi. İkinci el otomobil ticareti neredeyse durma noktasına geldi ve 2021 yılı bir önceki seneye göre yüzde 7 daralma ile sonuçlandı. Değişken döviz kuruyla yükselen fiyatlar 2022’nin ilk ayında da tüketiciyi beklemeye yöneltti. Ancak nisan ayından itibaren ikinci el araç satışlarının yükselerek geçtiğimiz yılın bir miktar üzerinde kapanmasını bekliyoruz.“

Fiyat artışları

Sakarya fiyat hareketlerine ilişkin ise şunları söyledi: “İkinci el araç fiyatlarında son üç ayda daha önce görülmemiş seviyede bir hareketlilik görüyoruz. 2021 son çeyreğinde artan talep ve kur artışı ile ikinci el otomobil fiyatları bir ay içinde yüzde 70 yükseldi. Sonrasında dövizdeki düşüşe paralel olarak yüzde 20-25 oranında geriledi. Fakat buna rağmen ocak ayında fiyatların geri gelmesi bile satışları hareketlendiremedi çünkü piyasada belirsizlik hâkim. Alıcılar kurların biraz daha düşmesini beklerken, satıcılar ise kurlar yükselirse bir daha sattıkları aracın yerini dolduramayacaklarını düşünüyorlar. Bu sebeple ocak ayı çok zayıf geçti. Aralık ayının yarısı kadar bile satış olmadı.”