‘Faturayla vatandaşı çarptılar’ diyen CHP’den 81 ilde çağrı: Zammı derhal çekin

Elektrik zammıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı açıklama yapan CHP, AKP’nin, ‘kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koyduğuna’ dikkat çekerek, işçi, memur, esnaf, çiftçinin mağdur olduğunun altını çizdi. ‘Cumhuriyet tarihin en büyük zammının’ geri çekilmesini istedi.

Fotoğraflar: CHP İstanbul

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Ancak şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti. Bazı kentlerde elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da elektrik faturalarına yeniden düzenleme geleceğini söylemişti.

“Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye, ekonomik buhranla yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor” denen açıklamayı İstanbul’da, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu okudu. Sultanbeyli ilçesindeki basın açıklamasında Kaftancıoğlu’na, ellerinde faturalarıyla gelenler eşlik etti. Kabarık faturaların altında ezildiklerini ifade edenler, “AKP iktidarı halkı yoksullaştırıyor”, “Kademeli zam değil, kademeli zulüm” yazılı dövizler taşıdı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı, elektrik zamlarıyla ‘kademeli zam, kademeli zulüm’ politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu.

İktidar, kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz: Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar.

‘Vatandaşı çarptılar’

Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturalarıyla vatandaşı çarptılar.

Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeden, ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan fahiş zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar iki ila üç kat arası arttı.

Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP genel başkanı zaten fahiş zam yaptığı ilk kademenin 150 kilovatsaat yerine 210 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa, ‘Kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır’ diye defalarca uyardık. Defalarca, ‘Düşük kademe, zam yapılmadan en az 230 kilovatsaat olmalıdır’ diye uyardık.“

Dört kişilik ailenin faturası 210 liraydı, 370 lira oldu

Sarayın, “Ben yaparım olur” zihniyetiyle uygulanan zamların halkın bütçesinde yeni gedikler açtığı belirtilen açıklamaya göre dört kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için aralık faturası 210 liraydı, ocak ayında 370 lira oldu. Şubattaysa 330 lira olacak.

“Yani zam yine zam olarak kaldı” diyen CHP, saray iktidarının tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalıştığını belirterek, “Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır” dendi.

CHP, halkı enerji buhranından çıkaracak acil uygulama önerilerini de sıraladı:

*Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalı.

*Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmeli.



*KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalı.

*Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmeli.



*Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmeli.