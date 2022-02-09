‘Donarak ölüm’ün belgesi

Gazeteci Saygı Öztürk, Isparta’da kar nedeniyli elektriklerin kesildiği günlerde hayatını kaybeden 70 yaşındaki adamın ölüm belgesini canlı yayında gösterdi. Belgeye göre ölüm nedeni ‘birden fazla vücut bölgesinin donması.’

Isparta’daki yoğun yağış nedeniyle günlerce elektrikler kesilmiş, birçok yol da ulaşıma kapanmıştı. Diken’e konuşan Ispartalılar, hayatın felç olduğunu anlatmıştı.

Kesintiler sırasında Nazlı’nın donarak öldüğü öne sürülürken valilik kişinin evinde elektrik bulunduğunu, sobanın ise kullanılmadığını savunmuştu.

Saygı Öztürk, Nazlı’nın ölüm belgesini TELE 1’deki ‘Habere Doğru’ programında paylaştı.

Öztürk şunları söyledi: “Ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak birden fazla vücut bölgesinin donması. Ramazan Nazlı donarak ölmüş. Bunu gizlemeye gerek yok. Bunu gizlemeye çalıştığınızda belgesi çıkar. CHP’li Yalvaç ilçe başkanı bunu söyledi. Ya bu insanlar düşman değil ki. Yetkililerin bundan rahatsız olmaması gerekiyor. Evet elektrik kesildi, doğalgaz kesildi de. Ama öldü demek gizlemeye çalışmak olmaz.”