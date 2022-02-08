Isparta’da elektrik faturası tahsilatı bir ay ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’da elektrik faturası tahsilatını bir ay süreyle ertelediklerini ve yedi köyde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Isparta’daki yoğun yağış nedeniyle elektrikler kesilmiş, birçok yol da ulaşıma kapanmıştı. Diken’e konuşan Ispartalılar, hayatın felç olduğunu söylemişti. Bakanı Fatih Dönmez ise Ispartalılara, “Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız” diye seslenmişti.

Dönmez, Isparta’daki karla mücadele ve elektrik kesintilerine ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kriz Merkezi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

3 Şubat’ta kentte başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle enerji nakil hatlarında oluşan arızalarla ilgili yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen Dönmez şöyle devam etti: “İlk etapta yaklaşık 113 bin vatandaşımıza elektrik sağlayamama söz konusuydu. Her gün il, ilçe ve köylerden başlamak suretiyle bu arızalar peyderpey enerjilendirildi. İki gün önce Isparta il ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Oradan boşa çıkan ekiplerimizi de süratle kırsal ve köylere yönlendirdik.”

3 Şubat’tan itibaren Isparta’da elektrik sayaçlarının okunmadığını belirten Dönmez, “Isparta ilindeki faturaların tahsilatını bir ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderilmesi için gereken bütün önlemleri de aldık” ifadelerini kullandı.