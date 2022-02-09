Ziraat’in aklına ‘ziraat’ bankası olduğu geldi: Çiftçinin kredilerine yapılandırma

Ziraat Bankası, tarımsal kredi borçlusu müşterilerine yapılandırma programı sunma kararı aldığını duyurdu.

Uygulama, 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli.

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Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk’ün uygulamanın detaylarına ilişkin açıklaması şöyle: “Bu imkân ile 30 Kasım 2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor. 31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir.“

Türk, takipteki tarımsal kredisini tek seferde ödeme imkanı olmayan çiftçiler içinse cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borcun, gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebileceğini aktardı.

Tartışmalar

Türkiye’de faaliyet gösteren altı kamu bankasından biri olan Ziraat, son yıllarda AKP hükümetine yakın gruplara verdiği yüklü krediler nedeniyle eleştirilerin odağında.



Daha önce Reuters’a konuşan bir kaynak Ziraat Bankası’nın Demirören Grubu’na Doğan Medya’ya ait olan Hürriyet ve CNN Türk gibi medya kurumlarını almak için verdiği 700 milyon dolarlık krediyi tahsil etmekte zorlandığını yazmıştı.

Söz konusu iddia geçen yıl organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında da yer almıştı.

Ziraat Bankası geçmişte ayrıca İstanbul Havalimanı’na verilen büyük çaplı kredilerle de tartışmaların odağına yerleşmişti.