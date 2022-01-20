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Yaramazlara biraz batar!

Yeni kredi dalgası yolda: Kamu bankalarına 51,5 milyar lira ek sermaye

Kamu bankalarında, sermaye yapılarını ve kredi kapasitelerini desteklemek için 51,5 milyar TL’lik sermaye artışına gidilmesine karar verildi.

Fotoğraf: AA

Hükümetin seçim öncesi dönemde büyümeyi destekleyecek yeni bir kredi genişlemesi için kamu bankalarını hazır hale getirmek istediğini bir süredir piyasada dile getiriliyordu.


Söz konusu hamle kamu bankalarında son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artışı olacak. En son kamu bankalarına Türkiye Varlık Fonu tarafından 21 milyar liralık sermaye artışı yapılmış ve uzmanlar bunun 160 milyar liralık bir kredi olanağı yarattığını dile getirmişti.

Bloomberg’in bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Ziraat Bankası’na 22,5 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank’a 13,5’er milyar TL, katılım bankalarına 2 milyar TL’lik ek sermaye planlanıyor.

Haberde ek sermayelendirme konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da sunum yapıldığını belirten yetkili, önümüzdeki günlerde sürecin tamamlanacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de uzun zamandır gündemde olan kamu bankalarına sermaye enjeksiyonunun bu ay sonuna kadar tamamlanacağını aktarmıştı.

Kamu bankalarına sermaye desteği geliyor

Hükümetin ‘kredi dalgası’na hazırladığı kamu bankalarında sermaye bitmiş

Bloomberg: Kamu bankalarına sermaye desteği yolda

Kamu bankalarına 21 milyar lira sermaye: Borçlanmadan gelen nakit kullanılacak

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