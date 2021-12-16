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Yaramazlara biraz batar!

Yeni kredi dalgası yolda: Kamu bankalarına sermaye desteği geliyor

Kamu bankalarına sermaye artışına karar verildiği bildirildi.

Hükümetin seçim öncesi dönemde büyümeyi destekleyecek yeni bir kredi genişlemesi için kamu bankalarını hazır hale getirmek istediğini bir süredir piyasada dile getiriliyordu.


Hükümetin geçen sene pandemiyle savaşında düşük faizli kredilerle genişlemeci politikaların ön saflarında yer alan kamu bankalarının yeni sermaye gereksinimi artarken, bankacılık kaynakları bir yandan da geri dönmeyen kredilerden oluşan sorunlu krediler için acil bir plana ihtiyaç duyulduğunu vurguluyordu.

2019’da son 18 yılın en yüksek rakamı olan 28 milyar liralık sermaye desteği verilen kamu bankaları için 2020 bütçesine de 32,5 milyar liralık destek düzenlemesi eklenmişti. Geçen yıl mayıs ayında da 21 milyar liralık sermaye enjeksiyonu için çalışmaların başlatıldığı duyurulmuştu.

İki yıl önceki kredi genişlemesinde baş aktör olan kamu bankaları, corona virüsü salgını döneminde de milyarlarca lira kredi dağıtmıştı.

Belirlenen yeni ekonomi modeli doğrultusunda Merkez Bankası’nca faizlerin düşürülmesini sağlayan hükümetin ‘yeni kredi dalgası’ yaratmak için de uygun koşulları oluşturmaya çalıştığı anlaşılıyor.

Erdoğan yöneticileri toplamıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürlerinin katıldığı bir toplantı yapmıştı.

Bloomberg ajansının kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu toplantıda Erdoğan’dan son onayın alındığı bildirilirken, sermaye enjeksiyonun büyüklüğü ve yöntemi konusundaki detaylar hakkında çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Sermaye artışı kamu bankalarına son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artışı olacak.

Konuyla ilgili Ziraat Bankası yetkilileri, genel müdürün daha önce kamu bankalarında sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışma yapıldığı yönündeki açıklamalarını işaret etti.

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