‘TL’yi koruma’ telaşındaki Ziraat, ‘kefalet’ gerekçesiyle döviz hesabına bloke koydu

Ziraat Bankası’nın, müşterisi bir işletmenin döviz hesabına, kredi sözleşmesindeki kefalet düzenlemesini gerekçe göstererek bloke koyduğu bildirildi.

Hükümet, TL’deki değer kaybının önüne geçmek ve TL’yi özendirmek için 20 Aralık 2021’de kur korumalı TL mevduat hesabını devreye aldığını duyurmuştu.

Ancak kur korumalı mevduata geçiş ekonomi yönetiminin beklediği seviyelere ulaşmayınca, kamu bankalarının dövizde çözülmeyi teşvik etmek için her çalışanına performans hedefi koymaya başladığı, kamu bankalarının kendi aralarında da yoğun rekabete giriştiği ortaya çıkmıştı.

Banka yönetimlerinin çalışanlara büyük baskı kurduğu, hatta bazı müşterilerin genel müdür düzeyinde arandığı, ‘TL’yi koruma savaşı’nda birçok yol denendiği belirtilmişti.

Kredi borcundan bile fazla

Evrensel’den Bülent Falakoğlu’nun yazısına göre bunun bir örneği de Hatay’da görüldü. Antakya ilçesinde restoran işleten Diren Zorlucan’ın döviz hesabına Ziraat Bankası bloke koydu.

Ziraat Bankası Müdürlüğü’nün Zorlucan’ın kredi garanti fonundan (KGF) kullandığı krediyi bloke işlemine gerekçe olarak gösterdiği belirtildi. Gerekçede şu ifadeler kullanıldı: “Bankamızla karşılıklı olarak 17.10.2019 tarihinde imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesinin kefalet başlığı altındaki düzenlemesine göre ‘Bankanın, kendi kefaleti ile kefalet altına alınmamış alacaklarını öncelikle tahsil etmesini kabul ve taahhüt eder’ hükmü bulunmaktadır.”

Zorlucan’ın kredi borcunu düzenli ödediği, bankanınsa kredi borcundan çok daha fazla miktardaki döviz hesabına bloke koyduğu kaydedildi.

Buna göre, işletme sahibi uygulamayı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) şikayet ederken, başvurunun üzerinden bir ay geçmesine rağmen cevap alamayınca BDDK’yı aradı ve “Bir ay daha bekleyin” cevabını aldı.

Bankanın bloke ettiği dövizin, 13 yıllık esnaflık hayatının birikimi olan ve 25 Ekim 2021 tarihinde satmak zorunda kaldığı otelin parası olduğunu belirten Zorlucan yaşadığı mağduriyeti şöyle özetledi: “Sattığım otel için çektiğim kredinin ipoteğini kaldırmak için ödeme yaptıktan sonra kalan para hesabıma bireysel hesabıma dolar cinsinden yattı. Şimdi o parayı alamıyorum. İki yıldır pandemi nedeniyle işler iyi değil. Restoranda çalıştırdığımız insanlara ödediğimiz ücretler var, birçok giderimiz var. Açıkça mağdur ediliyorum.”