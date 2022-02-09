Kılıçdaroğlu: Erdoğan zamları çekene kadar hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurdu.

Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmıştı. Yeni tarifeye göre 150 kilovat altında elektrik kullananlara yüzde 52, 150 kilovat üstüne kullanan meskenlere ise yüzde 127 zam gelmişti. Gelen tepkilerden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 150 kilovat sınırını 210 kilovata çektiklerini duyurmuştu. Ancak Diken’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya, cebe yansıyacak miktarın sadece 41 lira 20 kuruş olduğunu söyleyerek bunun çözüm olmadığını belirtmişti: “Zam oranları çok yüksek. Bu zam oranları mutlaka geri çekilip makul bir seviye düşürülmesi lazım.“

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden evinden halka seslendiği bir video paylaşarak şunları yazdı: “Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…”

CHP lideri videoda şunları kaydetti: “Sevgili halkım evime hoş geldiniz. Bu akşam uzun zamandır dile getirdiğim saraya fon oluştur diye defalarca çağrı yaptığım Karakış şartları ve elektrik faturalarıyla ilgili bazı ivedi çözümleri sizlerle paylaşacağım.

Çok zor zamanlardan geçtiğinizi pekâlâ biliyorum. Sevgili yurttaşlarım durumun buraya gelmemesi için bu vurdumduymazlara aylarca seslendim. Bu saraylılar temel bir insan hakkı olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor. Saraylılar zengin hayatın tadını çıkarırken milyonlarca insan dayanılmaz bir şekilde artan yoksulukk ve geçim sıkıntısına tahammül etmek zorunda bırakılıyor.

‘Kasa artık ekside‘

Aylardır bugünlerin kapıda olduğunu her fırsatta söyledim. Her fırsatta kara kış çağrısı yaptım. Adım adım ne yapılması gerektiğini anlattım. Dinlemediler dinlemediler… Geldik fırtınanın gözüne. Öncelikle neden bunlar başımıza geliyor. Onu bir netleştirmek istiyorum. Sonra da acil önlemleri kanamayı durduracak adımları açıklayacağım. Tüm bu durumların kökeninde aynı hikâye yatıyor. Elektrik özelleştirmelerine de bakacak olursanız çok tanıdık isimleri orada da görürsünüz. Beşli çeteyi oraya da soktu Erdoğan.

O çete ne yaptı? Soydu süpürdü. Bu soygun biraz uzun hikaye. Ama çok isterlerse onu da anlatırız. Ne yapılıyor bu paralarla? Size son videomda on binlerce trollden söz ettim. Finanse edilen yandaş medyadan bahsettim. Eğitim vakfı maskeli paralel yapılardan bahsettim. Saraylı hayatından bahsettim. İşte bu paralar sizin cebinizden ödeniyor sevgili halkım. Eskiden de öyleydi ama şimdi tek bir farkla: Artık kasa ekside… Elinizdeki avucunuzdakini artık çok hızlı bir şekilde almak zorundalar. Bundan dolayı bu kadar agresif bir şekilde üstünüze geliyorlar. Tekrar ediyorum: Kasa artık ekside. Sizden alınması gereken para artık, unutmayın, kuru ekmek paranızdır.

Peki, sonuç? Bakın Isparta günlerce dondu. Elektrik veremediler koca şehre. Bakın orada hangi çetenin hangi çetenin var olduğuna. Bu çeteler altyapıyı kışa hazırlamadıkları gibi Isparta’ya giden yollar da onların olduğu için yolları da açmadılar.

‘Erdoğan’a algı manipülasyonu yaptıracaklar’

Bu arada yeni altın hareketlerini de bekleyin. Sizi soyup soğana çevirirlerken; bir iki algı manipülasyonu adımını da Erdoğan’a aktaracaklar bugünlerde. Güya büyük lider Erdoğan, müdahale edecek bu gidişata. Fon için artık çok geç. Artık hızlıca kan kaybını durduracak önlemler alınmalı. Elektrik faturaları üzerinde iki çeşit vergi var: yüzde 5 elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, yüzde 18 KDV. Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantajı olacak.

Buradan saraya seslenmek istiyorum. Derhal, KDV’yi yüzde 1’e indirin. Senden bir çözüm beklentimiz yok, sen bizi dinle kanamayı durdur gerekeni biz zaten iktidara gelince yapacağız. Ayrıca 31 Aralık gecesi imzaladığın elektrik zamlarını da geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç.

‘Erdoğan’a IBAN gönderin’

Bir de pandemide İBAN vermesini biliyorsun, bu kez de halk zorda. Halkımıza çağrı yapıyorum: @RTErdogan yazın IBAN numaranızla birlikte faturanızı gönderin, hatta bir de etiket ekleyin: #Sırasende. Çünkü bu kez sıra kendisinde.

Bakalım siz IBAN gönderince beyefendi ne yapacak. Yardımınıza koşacak mı? Son olarak da buradan halkın belediyelerine seslenmek istiyorum. Milletimiz ile hemhal olmak için başlattığınız ‘Askıda Fatura’ hareketinizi, bu sefer asgari ücretin altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanmak için başlattın. Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin olalım. Olmaz isek, bu kış açlık ölümleri ile karşılaşabiliriz. Bunu önlemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Bu geceyi şu iki çift söz ile kapatayım: Erdoğan, 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekene kadar bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline!”