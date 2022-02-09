Süper Lig’de ara transfer dönemi: Kimler geldi, kimler gitti?

Futbolda ara transfer dönemi Türkiye için sona ererken, Süper Lig’de üç ekip dışında takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalıştı.

Fotoğraf: Diken

Türkiye’de 12 Ocak’ta başlayan ara transfer dönemi dün tamamlanmıştı.

Söz konusu dönemde transfer yasağı bulunan Altay kadrosuna yeni bir isim ekleyemedi. Altıy’ın yanı sıra Beşiktaş ve Sivasspor da kadrosuna takviye yapmadı.

Fenerbahçe ise yalnızca sezon başında Watford’a gönderdiği Ozan Tufan’ı geri çağırmakla yetindi.

Galatasaray eski oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya’nın yanı sıra Fiorentina’dan Erick Pulgar ve Barcelona’dan kaleci Inaki Pena’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Transferin en hareketli takımlarından lider Trabzonspor Başakşehir’den Edin Visca ile Tymotesz Puchacz, Jean Kouassi ve Yusuf Erdoğan’ı renklerine bağladı. Bordo-Mavili ekip ayrıca kadrosuna beş de genç oyuncu kattı.

Çaykur Rizespor ise Benfica’dan Gedson Fernandes’i sezon sonuna kadar kiralayarak transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.

Genel görünüm

Konyaspor

Gelenler: Amilton Minervino da Silva (Antalyaspor), Alberk Koç (Rizespor), Uğurcan Yazğılı (Adanaspor), Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş (Altyapıdan)

Gidenler: Serdar Gürler (Başakşehir), Artem Kravets (Sözleşme fesih), Alper Uludağ (Adana Demir)

Edin Visca. Fotoğraf: AA

Trabzonspor

Gelenler: Taha Altıkardeş (Bursaspor), Enis Destan (Altınordu), Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Batuhan Kör (Bursaspor), Kerem Şen (Bursaspor), Tymotesz Puchacz (Union Berlin-kiralık), Jean Kouassi (Wuhan), Edin Visca (Başakşehir), Emrehan Gedikli (Bayern Leverkusen)

Gidenler: Abdulkadir Parmak (Kayserispor-kiralık), Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor), Gervinho (Sözleşme fesih), Edgar Ie (Sözleşme fesih)

Adana Demirspor

Gelenler: Mustafa Kapı (LOSC Lille), Alper Uludağ (Konyaspor), Erhun Aksel Öztümer (VavaCars Fatih Karagümrük), İsmail Cokçalış (Kulüpsüz), Damjan Djokovic (Rizespor-kiralık), Loic Remy (Rizespor)

Gidenler: Francis Ezeh (Tuzlaspor-kiralık), İzzet Çelik (Diyarbekirspor-kiralık)

Alanyaspor

Gelenler: Emirhan Doğan (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Eyüpspor-kiralık)

Gidenler: Ahmet Ildiz (Eyüpspor), Khouma Babacar (Kiralıktan geri döndü- Sassuolo)

Başakşehir

Gelenler: Serdar Gürler (Konyaspor), Salih Uçan (Beşiktaş-kiralık), Trezeguet (Aston Villa-kiralık), Pizzi (Benfica-kiralık), Emre Çolak (Hatayspor)

Gidenler: Edin Visca (Trabzonspor), Emre Kaplan (Hatayspor-kiralık), Ahmed Kutucu (Sandhausen-kiralık), Peter Zulj (Fehervar-kiralık), Carlos Ponck (Rizespor-kiralık), Enzo Crivelli (Saint-Etienne-kiralık), Okechukwu Azubuike (Yeni Malatyaspor-kiralık), Miguel Vieira (Sözleşme fesih), Alya Toure (Jammerbugt-kiralık), Sekou Tidiany Bangoura (Jammerbugt-kiralık)

Ozan Tufan. Fotoğraf: AA

Fenerbahçe

Gelenler: Ozan Tufan (Watford) (kiralık verilmişti)

Gidenler: Sinan Gümüş (Sözleşme feshi), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Ümraniyespor), Max Meyer (Midtjlland-kiralık), Allahyar Sayyadmanesh (Hull City-kiralık), Muhammed Gümüşkaya (Giresunspor-kiralık)

Beşiktaş

Gelenler: –

Gidenler: Atakan Üner (Ümraniyespor-kiralık), Salih Uçan (Başakşehir-kiralık), Ajdin Hasic (Ümraniyespor-kiralık)

Hatayspor

Gelenler: Mahmud Kahraba (El Ahli-kiralık), Emre Kaplan (Başakşehir-kiralık), Selimcan Temel (İnegölspor), Yassine Benzia (Dijon-kiralık)

Gidenler: Bülent Cevahir (sözleşme feshi)

Gaziantep FK

Gelenler: Luka Stankovski (Rabotniçki)

Gidenler: Kenan Özer (sözleşme fesih- Malatyaspor), Junior Jefferson (sözleşme fesih), Dicko (Malatyaspor), Yusuf Türk (Kiralık-Bursaspor), Enver Cenk Şahin (Sözleşme fesih-Bursaspor)

Kayserispor

Gelenler: Andrea Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Arif Kocaman (Sakaryaspor), Yıldırım Mert Çetin (Hellas Verona-kiralık), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor-kiralık),

Gidenler: Anthony Uzodimma (Ankara Keçiörengücü-kiralık), Nurettin Korkmaz (Trofense-kiralık)

Fatih Karagümrük

Gelenler: Abdoulaye Toure (Genoa-Kiralık), Kristijan Bistrovic (CSKA Moskova-Kiralık), Davide Biraschi (Genoa-Kiralık)

Gidenler: Andrea Bertolacci (Kayserispor), Tunay Torun (Kasımpaşa), Vegar Hedenstad (Valerenga), Erhun Öztümer (Adana Demir), Efe Tatlı (Adanaspor-kiralık)

Bafetimbi Gomis. Fotoğraf: AA

Galatasaray

Gelenler: Bafetimbi Gomis (El Hilal), Erick Pulgar (Fiorentina-kiralık), Inaki Pena (Barcelona-kiralık), Semih Kaya (Yeni Malatyaspor)

Gidenler: Mbaye Diagne (geçici fesih), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Christian Luyindama (El Taawon-kiralık), Oğulcan Çağlayan, Jesse Sekidika (Eyüpspor-kiralık), Aytaç Kara (Göztepe-kiralık), Atalay Babacan (Ümraniyespor-kiralık), Gustavo Assunçao (Famalica-kiralıktan döndü), Berk Balaban (Niğde Anadolu-kiralık)

Kasımpaşa

Gelenler: Uros Spajic (Krasnodar), Rayane Aabid (Yeni Malatyaspor), Tunay Torun (Fatih Karagümrük), Mamadou Fall (Charleroi), Jackson Muleka (Standard Liege-kiralık), Awer Mabil (Midtjylland-kiralık)

Gidenler: Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Nicolai Jörgensen (Kopenhag), Nabil Dirar (Sözleşme fesih), Kevin Varga (Sözleşme fesih)

Göztepe

Gelenler: Franco Di Santo (San Lorenzo), François Moubandje (Dinamo Zagreb-kiralık), Aytaç Kara (Galatasaray-kiralık), Kenan Piric (Atromitos Athen), Oussama Tannane (Vitesse)

Gidenler: Şefik Abalı, Brown Ideye, Balazs Megyeri (AEL Limassol)

Giresunspor

Gelenler: Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe-kiralık), Chiquinho (Benfica-kiralık)

Gidenler: Çekdar Orhan (Tuzlaspor-kiralık)

Antalyaspor

Gelenler: Admir Mehmedi (Wolfsburg), Fernando Lucas Martins (Beijing Guoan), Alassane Ndao (El Ahli-kiralık), Luiz Adriano (Palmeiras), Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Gidenler: Enzo Crivelli (Saint-Etienne), Eren Albayrak (Çaykur Rizespor), Paul Mukairu (Kopenhag), Amilton Minervino (İttifak Holding Konyaspor), Ersin Zehir (Dordrecht), Erkan Eyibil (Stuttgart)

Gedson Fernandes Fotoğraf: AA

Rizespor

Gelenler: Gedson Fernandes (Benfica-kiralık), Carlos Ponck (Başakşehir-kiralık), Eren Albayrak (Antalyaspor), Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor), Yusuf Sarı (Trabzonspor), Papis Cisse (serbest)

Gidenler: Yasin Pehlivan (Manisa FK), Eren Karadağ (Adanaspor-kiralık), Loic Remy (sözleşme fesih), Nathan Monzango (sözleşme fesih), Seyfettin Anıl Yaşar (Menemenspor-kiralık) Dokovic (Adana Demirspor)

Altay

Gelenler: –

Gidenler: Erhan Çelenk (Manisa FK)

Yeni Malatyaspor

Gelenler: Godfred Donsah (Crotone), Azubuike Okechukwu (Sivasspor-kiralık), Kenan Özer (Gaziantep FK), Nouha Dicko (Gaziantep FK), Mehdi Zeffane (Krylya Sovetov Samara), Gaston Campi (FC Arouca), Barış Başdaş

Gidenler: Semih Kaya (Galatasaray), Rayane Aabid (Kasımpaşa), Kubilay Kanatsızkuş (Rizespor), Wallace Fortuna, Walter Bwalya (El Ahli Kahire), Hasan Özkan.