Hablemitoğlu suikastının zanlısı Bozkır’a IŞİD’e taşınan silahlar sorulmadı

CANAN COŞKUN

Türkiye’ye getirilip ‘örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’den tutuklanan, Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır’a ne MİT, ne Emniyet ne de savcılık sorgusunda IŞİD’e taşınan mühimmat ve silahlarla ilgili soruldu.

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu öldürüldüğünde Fethullah Gülen cemaatinin devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu.

Bozkır, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü ‘soğan TIR’ları’ soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna’ya kaçmıştı. 10 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanmış, itiraz üzerine ev hapsine alınmış, Türkiye’ye iadesi istenmişti.

Türkiye’ye getirilerek 27 Ocak’ta emniyete teslim edilen Bozkır’ın gözaltı süresi iki kez uzatılmıştı. Bu sırada Bozkır’la ilişkilendirilen altı kişi daha gözaltına alınmıştı. Dün tutuklanan Bozkır’a yöneltilen suçlamalarsa ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘tasarlayarak kasten öldürme.’ Üyesi olduğu iddia edilen örgütün ‘FETÖ’ olduğu tahmin ediliyor.

Şanlıurfa dosyasının savcısı sorgulamadı

Edinilen bilgiye göre Bozkır, gözaltına alındıktan sonra MİT, Emniyet ve savcılık tarafından sorgulandı. MİT ve Emniyet sorgusu sırasında Bozkır’a Eylül 2015’te karıştığı IŞİD’e silah ve mühimmat taşınması olayıyla ilgili herhangi bir soru sorulmadığı öğrenildi.

Savcılık sorgusunuysa Hablemitoğlu suikastına yönelik soruşturmayı yürüten savcı yürüttü. Bozkır’ın Şanlıurfa’daki silah ve mühimmat taşıma olayının savcısı da Ankara adliyesindeydi ancak herhangi bir sorgu işlemi yapılmadı.

Bozkır’ın adli işlemler sürerken, gözaltına alınan altı kişinin de yine Şanlıurfa dosyasıyla ilgili olmadığı öğrenildi.

Şanlıurfa başsavcılığının olayın yaşandığı dönemde hazırladığı iddianameye göre, IŞİD’e gönderilmesi planlanan mühimmatla ilgili kablolar Eskişehir’den geliyordu ve yerine ulaştırılmadan önce Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki benzin istasyonunda sarılacaktı.

Sanıkların anlatımına göre Bozkır benzin istasyonundaydı. Söz konusu mühimmat burada soğan kamuflajıyla örtüldü ve Şanlıurfa’ya doğru yola çıkıldı. Bozkır, araca Akçakale’ye kadar eskortluk yaptı.

Şanlıurfa’daki dosya yargılamaya döndüğü için mahkemenin Bozkır’ın ifadesini alıp almayacağı gelecek günlerde belli olacak.