Hablemitoğlu suikastinin zanlısı Bozkır’ın ‘binbaşı’ olarak IŞİD’e silah taşımışlığı da var

CANAN COŞKUN

Türkiye’ye getirilen ‘Hablemitoğlu suikasti’nin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın adı ‘IŞİD’e silah ve mühimmat taşınması’na da karışmıştı.

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu öldürüldüğünde ‘FETÖ’nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu.

Suikastin zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da yakalanarak bugün MİT tarafından polis edilmişti.

Bozkır’ın adı 2015’te de ‘soğan kamuflajıyla IŞİD’e taşınan silah ve mühimmat taşınması’na karışmıştı. Peki nasıl?

Kendini binbaşı olarak tanıttı

Şanlıurfa başsavcılığının iddianamesinde dokuz sanığın ‘silah sağlama’, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlamalarıyla cezalandırılması talep edilmişti. Bozkır’ın ikamet adresi Roma/Milano olarak görülüyordu.

İddianameye göre söz konusu mühimmat Isparta’dan Şanlıurfa’ya taşınacaktı. Sanıklardan Y. ve A. anlaştı ve Y., A. İle buluşmak üzere Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı İğdecik köyüne gitti. Burada yükün mahiyeti ve IŞİD’e gideceği konuşuldu. Bu sırada A.’nın yanında Bozkır da vardı. Bozkır kendisini binbaşı olarak tanıttı.

Mühimmat soğanla saklandı

Mühimmatla ilgili kablolar Eskişehir’den geliyordu ve yerine ulaştırılmadan önce Afyon’un Dinar ilçesindeki bir benzin istasyonunda sarılacaktı.

Sanıkların anlatımına göre Bozkır benzin istasyonunda da vardı. Söz konusu mühimmat burada soğan kamuflajıyla örtüldü ve Şanlıurfa’ya doğru yola çıkıldı. Bozkır, araca Akçakale’ye kadar eskortluk yaptı.

Çatıdaki Stinger füzesi

Sanıklardan D.G., mahkemeye sunduğu dilekçesinde Bozkır’ı yaşananlardan önce tanıdığını anlattı. D.G. öncesinde Ankara’da tanıştığı ve ‘devlet adına özel faaliyetlerde bulunduğunu söyleyen, bu faaliyetlerle devlet aleyhine çalışan kişi ve örgütleri çökerttiklerini’ söyleyen Ahmet Yasin Güneş’le Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Komutanlğı’nın hemen yanında bulunan lüks bir villaya gittiğini aktardı.

D.G.’nin anlatımına göre Bozkır da oradaydı. Yanında ayrıca özel kuvvetlerde asker olduğunu söyleyen Cem Şahin ve ismini bilmediğini biri vardı. Sonra dört kişi daha geldi. Bu kişiler evin çatısından iki adet Stinger füzesi çıkarıp getirdi.

Bozkır’a IŞİD’e silah, mühimmat temini ve taşınan malzemelere eskortluk yapıp yapmadığının sorulup sorulmayacağı savcılık sorgusunun ardından anlaşılacak.