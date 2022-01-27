Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri: Nuri Gökhan Bozkır Türkiye’ye getirildi

Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Türkiye’ye getirilerek polise teslim edildi.

Fotoğraf: AA

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu öldürüldüğünde ‘FETÖ’nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu.


Bozkır Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü ‘soğan TIR’ları’ soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna’ya kaçmıştı. 10 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanmış, itiraz üzerine ev hapsine alınmış; Türkiye’ye iadesi istenmişti.

AA’nın haberine göre Bozkır, MİT tarafından Türkiye’ye getirildi.

Bozkır’ın sorgusu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılacak.

Bozkır hakkında, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak öldürme’ suçlarından yakalama kaydı bulunuyordu.

Bozkır’ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.

Necip Hablemitoğlu’nun eşi: Bize iletilen herhangi bir şey yok

Hablemitoğlu suikastı zanlısına tutuklama talebiyle açılan davada beşinci erteleme

Hablemitoğlu: Devletin bazı karanlık insanları bir şeyler yapıyor; bedel ödüyoruz

SON HABERLER

Ekonomistler Kavcıoğlu’nu topa tuttu

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda açıklanan verileri ‘gerçekçi’ bulmazken, ”Belli ki hesap makineleri de yok!” yorumu geldi.