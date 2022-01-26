Necip Hablemitoğlu’nun eşi: Bize iletilen herhangi bir şey yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu ise, ne kendilerine ne de avukatlarına iletilen bir sürecin olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Suikastın şüphelisi Bozkır, Ukrayna’da 10 Temmuz 2019 tarihinde yakalanmış, itiraz üzerine ev hapsine alınmış; Türkiye’ye iadesi istenmişti.

Star TV-NTV ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan, “Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da saklandığı tespit edildi. Yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Ukrayna’yla da konuştuk. Bu iş neticelendi” demişti.

Hablemitoğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz…”

Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz… — şengül hablemitoğlu 🏳️‍🌈 (@s_hablemitoglu) January 26, 2022

Ailenin avukatı Ersan Barkın da haberi ilk defa cumhurbaşkanından duyduklarını şu ifadelerle aktardı: “Hablemitoğlu suikastı kapsamında 2019’da Ukrayna’da yakalanan kişinin Türkiye’ye getirildiği ve ifadesinin alındığı hususunda bilgimiz cumhurbaşkanı’nın TV’den açıklamasıyla oldu. Umarız,cinayetin ve ardındaki gücün şüpheye yer bırakmayacak biçimde aydınlanmasına katkısı olur.”