Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necip Hablemitoğlu’nun eşi: Bize iletilen herhangi bir şey yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu ise, ne kendilerine ne de avukatlarına iletilen bir sürecin olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Suikastın şüphelisi Bozkır, Ukrayna’da 10 Temmuz 2019 tarihinde yakalanmış, itiraz üzerine ev hapsine alınmış; Türkiye’ye iadesi istenmişti.


Star TV-NTV ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan, “Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da saklandığı tespit edildi. Yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Ukrayna’yla da konuştuk. Bu iş neticelendi” demişti.

Hablemitoğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz…”

Ailenin avukatı Ersan Barkın da haberi ilk defa cumhurbaşkanından duyduklarını şu ifadelerle aktardı: “Hablemitoğlu suikastı kapsamında 2019’da Ukrayna’da yakalanan kişinin Türkiye’ye getirildiği ve ifadesinin alındığı hususunda bilgimiz cumhurbaşkanı’nın TV’den açıklamasıyla oldu. Umarız,cinayetin ve ardındaki gücün şüpheye yer bırakmayacak biçimde aydınlanmasına katkısı olur.”

Hablemitoğlu suikastı zanlısına tutuklama talebiyle açılan davada beşinci erteleme

Hablemitoğlu: Devletin bazı karanlık insanları bir şeyler yapıyor; bedel ödüyoruz

SON HABERLER

Trendyol kuryelerine yüzde 38,8 zam

Üç gündür direniş yapan Trendyol Express emekçileri, yetkililerle taleplerini görüşmek için şirketin Maslak’taki binasının önüne geldi. Görüşmeden sonra Trendyol yönetimi, çalışanlara yüzde 38,8 oranında zam yapılacağını açıkladı.

‘Tayyip kaç kaç kaç’ sloganından gözaltı!

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde İstanbul Taksim’de düzenlenen yürüyüşe katılan 20 kadın hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Kadınlardan üçü gözaltı kararı bulunmamasına rağmen evden alınıp zorla ifadeye götürüldü.