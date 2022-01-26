Erdoğan: İstanbul’umuzu kaderine terk edemeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz, İstanbul’umuzu kaderine terk edemeyiz” dedi.

Star TV-NTV ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* (İstanbul’daki kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları) Tam bir basiretsizlik.

* Marmaray’ın inşaatı CHP yüzünden gecikmişti.

* Rabbim 2024’e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun.

* (İran’dan doğal gaz akışının kesilmesi) Bizim İran’a borcumuz söz konusu değil, tam aksine bu iddialar yalandır.

* (Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılım fonu) 25 Ocak itibarıyla büyüklük 203 milyar lirayı aştı. 58,6 milyar lirası döviz hesaplarından dönüşen tutar. (Diken notu: Erdoğan burada biriken paranın 203 milyarı aştığını belirtse de bankacılık kaynakları halen geçişin büyük oranda TL mevduatlardan kaynaklı olduğunu ve döviz hesaplarındaki çözülmenin çok sınırlı olduğunu dile getirmişti.)

* Kamu bankalarından kredi kullanın.

* (Rusya-Ukrayna gerilimi) İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz.

* (Sezen Aksu’nun hedef gösterilmesi ve Erdoğan’ın ‘Dillerini koparırız’ açıklaması) Benim açıklamalarım Sezen Aksu’ya değildi. Sezen Aksu, Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçıdır.

* Hangi dine mensup olursa olsun kutsallarıma laf etmesine izin vermem.

* Benim açıklamalarım kutsallarımıza uzanan dileydi. Demokrat Parti döneminde Atatürk’ü koruma kanunu çıkmıştı. Şimdi biz kutsallarımızı koruma kanunu mu çıkartacağız.

* (Sedef Kabaş’ın tutuklanması) Buradaki hakaret şahsımla ilgili değil temsil ettiğim makama yöneliktir.

* (CHP’nin ‘cumurbaşkanına hakaret’ suçunu kaldırma teklifi) Tam bir garabet.

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