Hablemitoğlu suikastı soruşturması: Altı kişi üç gün önce gözaltına alınmış

JACC Journal’de (Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi) 60 bin 182 kadın ve 31 bin 801 erkeğin 28 yıllık takibini içeren bir çalışmaya göre, zeytinyağı tüketimi kalp damar hastalığını yüzde 19, kanseri yüzde 17, nörodejeneratif hastalıkları yüzde 29, akciğer hastalıklarını da yüzde 18 oranında azaltıyor. Çalışma düzenli olarak günde 7 gram (yarım çorba kaşığı) tüketenler ile pek az ya da hiç tüketmeyenler karşılaştırılarak yapıldı.