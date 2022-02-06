Hablemitoğlu suikastı soruşturması: Altı kişi üç gün önce gözaltına alınmış

Ankara başsavcılığının Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında üç gün önce altı kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu öldürüldüğünde ‘FETÖ’nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu.
Suikastin şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü ‘soğan TIR’ları’ soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna’ya kaçmıştı. 10 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanmış, itiraz üzerine ev hapsine alınmış; Türkiye’ye iadesi istenmişti.
Türkiye’ye getirilerek 27 Ocak’ta emniyete teslim edilen Bozkır hala gözaltında.
AA’nın aktardığına göre Ankara başsavcılığının soruşturmada altı kişi hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine polis ekipleri, 3 Şubat Perşembe günü altı kişiyi gözaltına aldı.
AA, şüphelilerin ifade işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde sürdüğünü kaydetti.
Şüphelilerin, Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatlı olduğu öne sürüldü.