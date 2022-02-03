Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır’ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı

Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi dört gün daha uzatıldı.
Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu öldürüldüğünde ‘FETÖ’nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu.
Bozkır Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015’te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü ‘soğan TIR’ları’ soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna’ya kaçmıştı. 10 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanmış, itiraz üzerine ev hapsine alınmış; Türkiye’ye iadesi istenmişti.
Bozkır, Türkiye’ye getirilerek 27 Ocak’ta emniyete teslim edilmişti.
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde bulunan Bozkır’ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.
Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesi’ne getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’yle suçlanan zanlının gözaltı süresini dört gün uzattı. Ardından Bozkır, yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Bozkır’ın gözaltı süresi, 30 Ocak’ta da uzatılmıştı.