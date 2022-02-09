Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S22 Ultra görücüye çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 ailesini tanıttı.

Fotoğraf: Samsung

Amiral gemisi seride ‘Galaxy S22‘ ve ‘Galaxy S22+’ ve ‘Galaxy S22 Ultra‘ olmak üzere üç yeni model var. Serinin en güçlü modeli ise Galaxy S22 Ultra.

Samsung, önceki serilerde Türkiye’de Snapdragon ve Exynos işlemcili iki farklı model tanıtıyordu, Bu yıl ‘Snapdragon 8 Gen 1‘ işlemcili Galaxy S22 Ultra da Türkiye’de satışta olacak.



Shiftdelete’nin aktardığına göre 6.8 inç Edge QHD+ çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X ekran ile gelen Galaxy S22 Ultra, 120 Hz değişken ekran yenileme hızına sahip.

Ultra modelde kamera tarafına bakıldığında ise dörtlü arka kamera tasarımı mevcut. Serinin en güçlü telefonu, 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı, 10 Megapiksel telefoto kamera 3x optik zoom f/2.4 ve 10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik zoom f/4.9 kameraları ile oldukça iddialı.

Ön tarafta ise 40 Megapiksel f/2.2 özçekim kamerası bulunuyor.

RAM tarafında 8 GB ve 12 GB seçenekleri bulunurken, depolama tarafında 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.



Galaxy S22 Ultra’da batarya 5000 mAh. Cihaz ayrıca 45W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekliyor.

Ultra modelde bu yıl ayrıca Galaxy Note gibi bir de S-Pen var.

Cihaz, 5G /LTE desteği, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve NFC teknolojilerini de destekliyor.



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