MHP’den sosyal medya teklifi: Anonim hesaplara hapis cezası

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından hazırlanan ve sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinde, ‘yalan habere’ ve ‘sahte hesap’ sahiplerine hapis cezası öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde sosyal medyanın ‘sınırsız ifade özgürlüğü’ alanı yarattığı belirtilerek bu, bir sorun olarak tanımlanıyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturmalar açılması ‘ifade özgürlüğü’ tartışması doğururken, MHP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu değişiklik teklifinde hapis cezaları getirilmesi isteniyor.

Öztürk imzasıyla verilen teklifin gerekçesinde, ‘gerçek olmayan haberlerin’ mağduriyetler yarattığı ve önüne geçilmesi amacıyla düzenleme yapılmasının gerekliliği belirtiliyor. Anonim veya sahte hesapların ‘Türk devletine düşmanlık ettiği’ belirtilerek, ceza kanununda gerekli düzenlemelerin yapılması isteniyor.

Her ilde ‘Sosyal Medya Şikayetleri Önleme Komisyonu’ kurulması ve bu komisyonda polis, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) görevlisi, başsavcılığın görevlendireceği bir kişi ve baroların belirleyeceği bir avukatın yer alması talep ediliyor. Komisyon başkanının ise kentin valisi tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

Komisyon toplantılarından ‘içeriğin çıkarılması’ ya da ‘erişimin engellenmesi’ çıkması halinde BTK’ya iletilecek kararın uygulanmaması durumunda, içerik sağlayıcılarına komisyon başkanı 300 bin ila bir milyon 500 bin liraya kadar para cezası verebilecek.

MHP’nin teklifine göre sosyal medyada sahte hesap açanlara altı aya kadar, bu hesaplarla ‘bilerek yanlış haber yayma’ veya ‘buna aracılık edilmesi’ söz konusu olursa iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Teklif ile internet ortamında işlenen suçlar tarifine, ‘cinsel taciz, tehdit, şantaj, nefret ve ayrımcılık, kamu barışına karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar’ gibi ifadeler ekleniyor. Cinsel tacizin sosyal medya üzerinden gerçekleşmesi halinde, sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama yapılabilecek. Sosyal medya kullanıcıları, kimliklerinin gizlenmesini sağlayacak yazılımlar kullanmaları halinde üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.