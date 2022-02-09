Falyalı cinayeti: İstanbul’da üç kişiye gözaltı

KKTC’de kumarhane sahibi Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada İstanbul’da üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Yenidüzen

Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, dün akşam saatlerinde Girne bölgesinde silahlı saldırıya uğramalarının ardından hayatını kaybetmişti.

Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında şunlar kaydedildi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır.”

Falyalı’nın ismi, Türkiye gündemine organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından getirilmişti. Peker, eski Meclis başkanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı hedef almış, Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı.

Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de İçişleri Baknı Süleyman Soylu olduğunu söylemişti. Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı’nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.