HDP teklif verdi: Hane ve işletmelere 250 KW elektrik ücretsiz verilsin

HDP, tüm hanelere ve işyerlerine 250 KW elektriğin ücretsiz sağlanması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Teklifte elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması da var.

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Türkiye yeni yıla kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 arasında değişen elektrik zammı ile girmişti.

Son revize edilen haliyle günlük 7, aylık ise 210 KW üstü tüketim yapanlar yüzde 125’e ulaşan zamlı tarife faturalandırılıyor. Türkiye’deki 39 milyon mesken kayıtlı hanenin 7 milyon 800 bini ise günlük 7 kilovatsaat üzeri tüketim yapıyor.

Zamların anketlere yansıması sonrasıysa AKP hükümeti bu alanda yeni düzenlemelerin geleceği mesajını verdi.

HDP’nin teklifinin gerekçesi şöyle: “Ülkemizde elektrik üretiminin yüzde 80’i, dağıtımının ise yüzde 100’ü özel sektörün elindedir. Enerji şirketleri, evde, işyerinde ve tarlada yurttaşlarımızın üzerine büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu sebeple, toplumsal faydayı göz önüne alarak elektrik piyasasındaki soygun düzenine son verilmesi gerekmektedir. Gerek bireysel gerekse de toplumsal olarak yaşamımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir ürün olan elektrik, kamusal hizmeti zorunlu kılmaktadır.

Elektrik üretimi ve dağıtımının özel sektörün kâr hırsına terk edilemeyeceği bütün yurttaşlarımızca görülmüştür. TBMM, krize dönüşen elektrik konusunda sorumluluk almalıdır. Bu gerekçeyle hazırladığımız yasa teklifimizle elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını öneriyoruz. Yasa teklifimizle aynı zamanda tüm hanelere ve tüm işyerlerine 250 KW elektriğin ücretsiz olarak sağlanmasını öneriyoruz.”