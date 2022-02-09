Ankara’da Halk Ekmek’in elektrik faturası dört ayda iki kattan fazla arttı

Ankara’da Halk Ekmek’in elektrik faturası, son dört ayda 560 bin 314 TL artarak 1 milyon 61 bin 436 TL oldu.

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmıştı. Yeni tarifeye göre 150 kilovat altında elektrik kullananlara yüzde 52, 150 kilovat üstüne kullanan meskenlere ise yüzde 127 zam gelmişti. Gelen tepkilerden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 150 kilovat sınırını 210 kilovata çektiklerini duyurmuştu. Ancak Diken’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya, cebe yansıyacak miktarın sadece 41 lira 20 kuruş olduğunu söyleyerek bunun çözüm olmadığını belirtmişti: “Zam oranları çok yüksek. Bu zam oranları mutlaka geri çekilip makul bir seviye düşürülmesi lazım.“

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek’in dört aylık elektrik giderleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü’nün (EGO) maliyet giderlerini açıkladı.

Yavaş’ın Twitter paylaşımlarına göre ASKİ’nin elektrik giderleri 561 milyon TL’den 1 milyar 620 milyon TL’ye, personel giderleri 240 milyon TL’den 325 milyon TL’ye, hizmet alımı giderleri 685 milyon TL’den 1 milyar 368 milyon TL’ye, kimyasal madde giderleri 47 milyon TL’den 140 milyon TL’ye yükseldi. Tabloda ayrıca 1 metreküp suyun ortalama maliyeti 13,48 TL olarak açıklandı.

EGO’nun ocak ayında akaryakıt gideri 68 milyon 482 bin TL, elektrik gideri 11 milyon 742 bin TL, personel gideri 73 milyon 528 bin TL, diğer giderleri ise 45 milyon 300 bin TL oldu. Tabloda toplam gider 199 milyon 52 bin TL, toplam gelir 61 milyon 586 bin TL ve kişi başı bilet maliyeti 9,17 TL olarak yer aldı.

Halk Ekmek’e kasım ayında 501 bin 112 TL, aralıkta 595 bin 904 TL, ocakta 882 bin 57 TL elektrik faturası geldi; şubatta 1 milyon 61 bin 436 TL’ye yükseldi.