Akşam Postası / 9 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Tahliyelerde son durum
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 14’üncü gününe girildi. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…
Uluslararası Af Örgütü: Rusya savaş suçu işlemiş olabilir
Pussy Riot’tan Tolokonnikova: Putin bir kaçık, kendi halkına ateş açabilir
Ukraynalıların kültürel mirası koruma mücadelesi: Rusya tarihi yapıları vuruyor
Benzin ve motorine bir zam daha!
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldi.
Altı aylık bilanço: Benzin yüzde 162, motorin yüzde 212 arttı
Faturayı düşürmek için yeni formül: Kömürden üretilen elektrik devrede
Gıda krizi büyüyor: Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkeden ihracat yasakları
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı küresel gıda krizi büyüyor. Gıda fiyatlarındaki artış uluslararası ihracat yasaklarını tetiklerken, Türkiye de ayçiçek yağı ihracatını durdurdu.
Bakan yardımcısı: Türkiye’nin Rus petrolü almayı kesme planı yok
Türkiye, ayçiçek yağı gemilerini kurtarmak için yol arıyor: ‘Mavi koridor’ gündemde
Nebati bu kez Fransa yolcusu: Gözüne gayrimenkul yatırımcılarını kestirdi
MetroPOLL anketi: Zamlar sonrası her beş kişiden biri doğalgazı kapadı
Doğalgaz zamlarıyla ilgili MetroPOLL’ün anketine katılanların yüzde 39’u doğalgazı kıstığı, yüzde 19’uysa artık doğalgaz kullanmadığını belirtti. Elektrik ve doğalgaz zamlarının ‘makul’ olduğunu düşünenlerin oranıysa yüzde 12.
Araştırma: Altı partinin oyu yüzde 44,8
Piyasada döviz sıkışıklığı: Yabancı girişi yok, borç çok; önlemlerse ihtiyacı artırıyor
Dolar/TL’nin Ukrayna’da devam eden savaşın etkisiyle 14,65’i aşması, şirketlerin artan döviz ihtiyacı ve Merkez Bankası’nın kamuya döviz satışının etkisiyle piyasalarda döviz bulmak güçleşti, bankacılar artan taleple döviz mevduatında faizlerin yüzde 3’e yaklaştığını belirtti.
Döviz kurlarında hareketlenme sürüyor: Avro/TL 16’yı aştı
İstanbul’da kar tedbirleri: Okullar tatil
İstanbul Valiliği, kar nedeniyle yarından itibaren eğitim ve öğretime 14 Mart’a kadar ara verildiğini duyurdu.
‘Kar beklentisi’ sonrası THY’den 205 sefer iptali
İstanbul’da kar önlemi: Metro ve tramvay sefer saatleri uzatıldı
İstanbul Valiliği’nden ‘sahte karla mücadele belgesi’ uyarısı
Erdoğan, ‘Giderlerse gitsinler’ dediği hekimler için bakanları seferber etmiş
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki ‘hassasiyeti‘ne dikkat çekti.
‘Giderlerse gitsinler’ diyen Erdoğan’a hekimlerden cevap geldi: Gidecek olan belli
Erdoğan ‘zorla faiz indirmemiş’ gibi: Gelişmiş ülkelerde de enflasyon var
Zindaşti davası: İranlı aktivistin ifadesi için yazı yazılacak
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti, onun adamları ve Zindaşti’ye emniyetten bilgi sızdıran polislerin de aralarında bulunduğu 20 sanıkla İran istihbaratının hedefindeki İranlı aktivist Habib Chaab’ın kaçırılmasıyla ilişkilendirilen 12 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi.
MİT TIR’larının durdurulması: Dosyası ayrılan yedi sanıktan üçüne hapis cezası
Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIR’larının durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan yedi sanığın Yargıtay’da yargılandığı davada karar açıklandı. Üç sanığa 15 yıl 10’ar ay hapis cezası verildi, dört sanık beraat etti.
Sancar’a göre ‘çıkış yolu’: Demokrasi ittifakı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda muhalefete yüklenerek “HDP söz konusu olunca hukuk varmış gibi davranıyorlar” dedi.
Babacan’dan Erdoğan’a: 28 Şubatçıları sağında solunda taşıyan sensin
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin afiş çalışmalarını hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Kendisinin siyasetle tek ilgisi seçim günleri” sözleriyle yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘28 Şubat ittifakı’ sözlerine karşılık olarak ülkenin ittifakla yönetildiğini söyledi.
Bitcoin, ABD kararnamesinin etkisiyle fırladı
Bitcoin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto para stratejisini ortaya koyan kararnameyi bu hafta imzalayacağı beklentisiyle yeni bir ralliye başladı.