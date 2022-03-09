Akşam Postası / 9 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Tahliyelerde son durum

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Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 14’üncü gününe girildi. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

Benzin ve motorine bir zam daha!

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Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldi.

Gıda krizi büyüyor: Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkeden ihracat yasakları

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı küresel gıda krizi büyüyor. Gıda fiyatlarındaki artış uluslararası ihracat yasaklarını tetiklerken, Türkiye de ayçiçek yağı ihracatını durdurdu.

MetroPOLL anketi: Zamlar sonrası her beş kişiden biri doğalgazı kapadı

Doğalgaz zamlarıyla ilgili MetroPOLL’ün anketine katılanların yüzde 39’u doğalgazı kıstığı, yüzde 19’uysa artık doğalgaz kullanmadığını belirtti. Elektrik ve doğalgaz zamlarının ‘makul’ olduğunu düşünenlerin oranıysa yüzde 12.

Piyasada döviz sıkışıklığı: Yabancı girişi yok, borç çok; önlemlerse ihtiyacı artırıyor

Dolar/TL’nin Ukrayna’da devam eden savaşın etkisiyle 14,65’i aşması, şirketlerin artan döviz ihtiyacı ve Merkez Bankası’nın kamuya döviz satışının etkisiyle piyasalarda döviz bulmak güçleşti, bankacılar artan taleple döviz mevduatında faizlerin yüzde 3’e yaklaştığını belirtti.

İstanbul’da kar tedbirleri: Okullar tatil

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İstanbul Valiliği, kar nedeniyle yarından itibaren eğitim ve öğretime 14 Mart’a kadar ara verildiğini duyurdu.

Erdoğan, ‘Giderlerse gitsinler’ dediği hekimler için bakanları seferber etmiş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki ‘hassasiyeti‘ne dikkat çekti.

Zindaşti davası: İranlı aktivistin ifadesi için yazı yazılacak

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti, onun adamları ve Zindaşti’ye emniyetten bilgi sızdıran polislerin de aralarında bulunduğu 20 sanıkla İran istihbaratının hedefindeki İranlı aktivist Habib Chaab’ın kaçırılmasıyla ilişkilendirilen 12 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi.

MİT TIR’larının durdurulması: Dosyası ayrılan yedi sanıktan üçüne hapis cezası

Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIR’larının durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan yedi sanığın Yargıtay’da yargılandığı davada karar açıklandı. Üç sanığa 15 yıl 10’ar ay hapis cezası verildi, dört sanık beraat etti.

Sancar’a göre ‘çıkış yolu’: Demokrasi ittifakı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda muhalefete yüklenerek “HDP söz konusu olunca hukuk varmış gibi davranıyorlar” dedi.

Babacan’dan Erdoğan’a: 28 Şubatçıları sağında solunda taşıyan sensin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin afiş çalışmalarını hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Kendisinin siyasetle tek ilgisi seçim günleri” sözleriyle yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘28 Şubat ittifakı’ sözlerine karşılık olarak ülkenin ittifakla yönetildiğini söyledi.

Bitcoin, ABD kararnamesinin etkisiyle fırladı

Bitcoin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto para stratejisini ortaya koyan kararnameyi bu hafta imzalayacağı beklentisiyle yeni bir ralliye başladı.