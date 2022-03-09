Bitcoin, ABD kararnamesinin etkisiyle fırladı

Bitcoin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto para stratejisini ortaya koyan kararnameyi bu hafta imzalayacağı beklentisiyle yeni bir ralliye başladı.

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Bitcoin bugün yüzde 10’lara yaklaşan artışla 41 bin 500 doların üstüne çıktı.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’sa yüzde 7’ye yakın primle 2 bin 700 doların üzerinde hareket ediyor.

Biden kararnameyle, ABD Hazine Bakanlığı ve bazı diğer kurumlara, merkez bankasının dijital para birimi oluşturmasının yasal ve ekonomik etkilerini değerlendirme görevi verecek.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bakanlığın sitesinde yer alan ancak daha sonra silinen açıklamasında kararnamenin halk, tüketiciler ve firmalar için fayda sağlayacak inovasyonları destekleyeceğini belirtmişti.

Bazı analistlere göre de ABD’de kripto para piyasasına yönelik yeterli düzenlemelerin hayata geçmesi sektör için bir dönüm noktası olabilir.

Geçen yıl güçlü bir boğa dönemi geçiren Bitcoin, kasım ayında 69 bin dolara yükselerek rekor kırmıştı.