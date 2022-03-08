Biden, beklenen kripto para imzasını bu hafta atabilir

ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto para stratejisini ortaya koyan kararnameyi bu hafta imzalaması bekleniyor.

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Beyaz Saray’ın kriptoya yaklaşımı, Washington ve müttefiklerinin Rusya’ya getirdiği ekonomik yaptırımlar sonrası öne çıkan bir konu. Rus firmalar ve bireylerin kısıtlamalardan kaçmak için kripto paraları kullanabileceği belirtiliyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre, Biden hükümeti uzun zamandır beklenen kripto para stratejisine dair kararnameyi imzalamaya hazırlanıyor.

Habere göre Coinbase ve FTX dahil birçok kripto para borsası da düzenleyici reform için öneride bulundu.

Kararnameyle ABD Hazine Bakanlığı ve bazı diğer kurumlara, ABD Merkez Bankası’nın dijital para birimi oluşturmasının yasal ve ekonomik etkilerini değerlendirme görevi verilecek.

Kaynaklardan biri ABD’nin 180 gün içinde kripto para politikasında önemli bir değişim olabileceğini aktardı.

Kararnameyle ayrıca düzenleyici bir yaklaşım için bütünsel bir çerçeve oluşturulması amaçlanıyor.

Beyaz Saray ise konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

ABD yönetimi geçen sene de gittikçe artan siber suçlarla mücadele etmek ve kripto para piyasasının etkin gözetimi amacıyla bazı adımlar atacaklarını açıklamıştı. Hazine Bakanı Janet Yellen de kripto paraların yanlış kullanımının risk oluşturduğu ancak yeni finansal teknolojilerin suçla mücadele ve gelir eşitsizliğini düşürmek gibi bazı konularda destekleyici olacağını ifade etmişti.

Geçen yıl ayrıca Biden’ın vergi kanununda bir dizi değişiklik yapma planının kripto paraları da kapsayacağı endişesi piyasalarda sert fiyat hareketlerinin oluşmasına yol açmıştı.