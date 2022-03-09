Son 24 saat: 33 bin 243 vaka, 143 can kaybı

Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIR’larının durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan yedi sanığın Yargıtay’da yargılandığı davada karar açıklandı. Üç sanığa 15 yıl 10’ar ay hapis cezası verildi, dört sanık beraat etti.