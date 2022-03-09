Son 24 saat: 33 bin 243 vaka, 143 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 33 bin 243 vaka, 143 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 366 bin 536 Covid-19 testi yapıldı.
68 bin 822 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 16 Mart’ta Fransa’da yatırımcılarla görüşmesi bekleniyor.
Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIR’larının durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan yedi sanığın Yargıtay’da yargılandığı davada karar açıklandı. Üç sanığa 15 yıl 10’ar ay hapis cezası verildi, dört sanık beraat etti.
İstanbul Valiliği, okulların 10 Mart Perşembe gününden itibaren 14 Mart’a kadar kar nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki ‘hassasiyeti’ne dikkat çekti.