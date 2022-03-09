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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 33 bin 243 vaka, 143 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 33 bin 243 vaka, 143 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 366 bin 536 Covid-19 testi yapıldı.

68 bin 822 kişi iyileşti.

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