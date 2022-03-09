Zindaşti davası: İranlı aktivistin ifadesi için yazı yazılacak

CANAN COŞKUN

[email protected]

@canancoskun

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti, onun adamları ve Zindaşti’ye emniyetten bilgi sızdıran polislerin de aralarında bulunduğu 20 sanıkla İran istihbaratının hedefindeki İranlı aktivist Habib Chaab’ın kaçırılmasıyla ilişkilendirilen 12 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Ana davanın bir numaralı sanığı Zindaşti’nin ismi ilk olarak, 24 Eylül 2007’de İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Aynı yıl ‘FETÖ’den firari savcı Zekeriya Öz’e ifade veren Zindaşti, sonrasında ‘gizli tanık’lık şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zindaşti 6 Nisan 2018’de, bu kez adının karıştığı 10 cinayet ve ‘FETÖ’ bağlantısı sebebiyle yeniden tutuklanmıştı. Altı adamıyla birlikte 11 Ekim 2018’de sürpriz biçimde tahliye edilen Zindaşti, saatler içinde sırra kadem basmıştı.

‘Kuzu aracı oldu’ iddiası

Zindaşti’nin tahliye edilmesinde Kasım 2020’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden AKP’li anayasa profesörü Burhan Kuzu’nun aracı olduğu iddia edilmişti. Kuzu, yaşamını yitirmeden önce ortaya atılan bu iddialarla ilgili “Hâkimi aradım ama baskı yapmadım, ne gücüm ve forsum var ki” demişti. Kuzu hakkında ‘nüfuz ticareti’ suçundan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı, ancak Kuzu hâkim karşısına çıkmadan yaşamını yitirmişti.

Peker’in paylaşımları

Birleşik Arap Emirlikleri’ne sığınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker de geçen ağustostaki paylaşımlarında Kuzu’nun Zindaşti’nin hasmı Orhan Ünğan’nın davasını geri çekmesi için kendisiyle iletişime geçtiğini ileri sürmüştü. Peker, Kuzu’ya ‘başka kadınlarla birlikte görüntüleri olduğu’ gerekçesiyle şantaj yapıldığını iddia etmişti.

Zindaşti dosyasının suçlamaları

Zindaşti’ye ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘birden fazla kişiyle silahla tehdit’, ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamaları yöneltilirken, polis memurlarının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilere de ‘örgüt üyeliği, örgüt adına suç işlemek, suç üstlenme, verileri aykırı olarak ele geçirme, silahla tehdit ve görevi kötüye kullanma’ suçlaması yönlendiriliyor.

Chaab dosyasının suçlamaları

Habib Chaab’ın kaçırılmasıyla ilişkilendirilen 12 sanık ‘örgüt üyeliği’, ‘cebir, tehdit, hile ve silah kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve bu suça yardım etmekten yargılanıyor. Bu dosyada yargılanan kişiler Chaab’ın İran’a kaçırılması olayının Türkiye ayağıydı. Chaab, İran istihbaratına çalışan ama eskiden tanıdığı bir ajanın onu İstanbul’a çağırması üzerine kaçırılmıştı. Chaab şu an İran’da cezaevinde tutuluyor.

SEGBİS’le katıldılar

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda üç tutuksuz sanık ile avukatlar yer aldı.

Adres yazılmadığı için ifadesi alınamadı

Heyet başkanı duruşma başlarken Habib Chaab’ın ifadesinin alınması için yazılan yazıya adres eklenmediği için ifadesinin alınamadığını söyledi.

Heyet başkanı sanıklara söz verdiği sırada tutuklu yargılanan sanık Efkan Öveç, Zindaşti’yi öldürdüğünü, dosyada yargılanan kimseyi tanımadığını söyledi. Heyet başkanı Öveç’in akıl hastalığı olup olmadığının tespit edilmesi için 22 Temmuz’da Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmesine karar verdi.

‘Rapordan sonra karar vereceğiz’

Tutuklu sanıklardan Cem Dursun, üç yıldır cezaevinde olduğunu söyleyip ne zaman tahliye edileceğini sorduğu sırada mahkeme başkanı “Ana dosyayla (Zindaşti dosyası) ilgili Efkan Öveç’in ATK raporunu bekliyoruz, sonra karar vereceğiz” dedi.

Duruşmada Chaab dosyasından tutuklu bulunan sanıklar ve avukatları savunma verdi. Avukatlar müvekkillerine ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasının yöneltilebilmesi için mağdurun yani Chaab’ın beyanının gerekli olduğunu söyledi.

Zindaşti’nin öldürdüğü iddia edilen İlhan Ünğan’ın ağabeyi Orhan Ünğan’ın avukatı da müvekkilinin şehir dışında olduğunu, bir sonraki duruşmaya geleceğini söyledi. Mahkeme başkanı da Ünğan’ın anlatacakları olduğunu söylediği için kendisini dinleyeceğini belirtti.

Ardından mahkeme başkanı, savcının taleplere ilişkin görüşünü açıklaması için salonu boşalttı. Yaklaşık 10 dakikalık aradan sonra mahkeme başkanı savcının görüşünün tutuklu tüm sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi yönünde olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı da bu yönde karar verdiklerini söyledi. Bir sonraki duruşmada Orhan Ünğan’ı dinleyeceklerini duyuran başkan, Habib Chaab’ın ifadesinin alınması için yazı yazılmasına karar verdiklerini söyledi.

Bir sonraki duruşma 1 Haziran’da yapılacak.