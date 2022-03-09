Denizcilik müdürlüğü: Rusya’da bekleyen dört ayçiçek yağı yüklü gemi yola çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya’da bir süredir bekleyen dört ayçiçek yağı yüklü geminin yola çıktığını bildirdi.

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Dünyanın en büyük ayçiçeği ithalatçısı olan Türkiye, bu ithalatı da ağırlıkla Ukrayna ve Rusya’dan yapıyordu.

Savaşın başlaması sonrası ise Rusya, ayçiçeği taşıyan Türk gemilerinin geçişine izin vermemişti.

Gelişmenin basına yağ krizinin kapıda olduğu yönünde yansıması sonrasıysa hükümet Rusya’yla gemiler konusunda temasa geçmişti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şunlar kaydedildi: “Rusya’nın Yeisk Limanı’nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart’ta Mersin’de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı’ndan kalkış yapmış olup 17 Mart’ta ülkemize varmaları planlanmaktadır.”

Türkiye hızla yükselen yağ fiyatları sonrası bugün ayrıca ayçiçek yağı ihracatını durdurmuştu.