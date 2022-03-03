Yağ krizi kapıda: Rusya, Türk gemilerini bekletiyor

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı nedeniyle Türkiye’nin ham yağ ithalatının büyük oranda durduğu bildirildi.

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Türkiye’nin ayçiçeğinde kendine yeterlilik oranı yüzde 64.

Aynı zamanda dünyanın en büyük ayçiçeği ithalatçısı olan Türkiye, bu ithalatı da ağırlıkla Ukrayna ve Rusya’dan yapıyor.

2020-2021 sezonunda ayçiçeği ithalatının yüzde 50,6’sı Rusya, yüzde 14,6’sıysa Ukrayna kaynaklıydı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıysa işleri ciddi anlamda karıştırdı.

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın aktardığına göre ham ayçiçeği yağı ithalatında kilit noktalardan biri Azak (Azov) denizi.

Türkiye’ye ithal edilen ayçiçeği yağının büyük bölümü bu bölgede bulunan Rostov limanından yükleniyor. Rusya, Türkiye’nin 15-16 gemisini burada bekletiyor. Bu gemilere izin verilmezse Türkiye’de yağ krizi olabilir.

Savaşla birlikte ayrıca ham ayçiçeği yağının tonu 1400 dolardan 2 bin doların üzerine de çıktı. Bu durumsa fiyatlarda ciddi bir zam olacağının göstergesi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’e göre Rusya şu anda mevcut durumun farkına varmadan Türkiye’ye gıda ambargosu uygulamaya başladı. Büyükhelvacıgil, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda mevcut stokların ancak mart sonu veya nisan ortasına kadar yetebileceğini vurguladı.