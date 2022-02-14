Niğde’de ucuz yağ kuyruğu: Eksi 5 derecede beklediler

Türkiye’nin farklı yerlerinden ucuz temel gıda ürünü satın alabilmek için kuyrukta bekleyenlerin görüntüsü gelmeye devam ediyor.

Başta Ankara ve İstanbul’daki Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruklar oluşmaya devam ederken geçen hafta Manisa’dan yansıyan kareye benzer ucuz yağ ve pirinç alma amaçlı kuyruk bu kez Niğde’de objektiflere yansıdı.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cumartesi günü temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıklayarak, ”Bu gıda ürünlerinde yüzde 7’lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı fedakarlığı bekliyoruz” demişti. Bugünden itibaren geçerli indirime tabi ürünler arasında şeker, su, yumurta, et, balık, un, yağ ve bal var.

Ancak temel gıda ürünlerinde KDV’nin düşürülmesi ‘mutfaktaki yangını’ söndürmemiş olacak ki Niğde’deki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) satış noktasının önünde uzun bir kuyruk oluştu.

Nispeten daha ucuza satılan ayçiçeği yağı ve pirinç alabilmek isteyen Niğdeliler -5 derece soğukta saatlerce bekledi.

‘Hükümet utansın’

Anka Haber Ajansı’nın haberine göre satış noktasına giden CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem şunları söyledi: “Bugün TMO’nun önündeyiz. Bu vatandaşlar, yağ ve pirinç kuyruğunda. Ucuz yağ ve pirinç almak için -5 derecede kuyrukta bekliyorlar. Daha önce hükümet, ‘Sizin döneminizde yağ kuyrukları var, mazot kuyrukları var, akaryakıt kuyrukları var’ diyordu. İşte geldiğimiz günümüzde vatandaşlar yağ kuyruğunda. Zam geleceğini duyduklarında petrolde mazot ve otogaz kuyruğunda. Taneyle domates, biber alır hale gelmişiz; memleketin son durumu, vatandaşın son durumu. Hükümet bu durumdan utansın biraz bence.”

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan CHP’nin eski İstanbul milletvekili, gazeteci-yazar Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: “Bir YOKSULLUK KUYRUĞU da Niğde’den…Videoyu CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem çekti. Niğdeliler ucuz yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor.”