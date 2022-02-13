Ziraat Mühendisleri Odası başkanı: Mazotta ve elektrikte de KDV indirilmeli

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, gübrede, yemde, mazotta, ilaçta; sulama suyunda kullanılan elektrikte de KDV indiriminin yapılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: bayburt.tarimorman.gov.tr

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıklayarak, ”Bu gıda ürünlerinde yüzde 7’lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı fedakarlığı bekliyoruz” demişti. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Yarından (14 Şubat) itibaren geçerli indirime tabi ürünler arasında şeker, su, yumurta, et, balık, un, yağ ve bal var.

‘Yeterli değil’

İndirimi olumlu bulduklarını belirten Suiçmez, ANKA Haber Ajansı’na şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu uygulama olumlu ancak, yeterli değil. Sadece tüketilen ürünlerdeki KDV indirimi değil, asıl üretim koşullarının iyileştirilmesi üretimde devamlılığın sağlanması için gübrede yemde mazotta ilaçta sulama suyunda kullanılan elektrikte de KDV indiriminin yapılması, mazotta ÖTV’nin kaldırılması. Girdilerde de KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi gerekir.

Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda denetim seferberliği başlatılacağını söyledi. Şekilsel denetimlerle, talimatlarla gıda denetimi sürmez. Enflasyonun düşmesinin yolu üretimi arttırmaktan geçer. O nedenle denetim seferberliği değil, tarımda üretim seferberliğinin üretilmesini istiyoruz.”