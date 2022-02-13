KDV’si yüzde 1’e düşürülen temel gıda ürünleri neler?

Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak indirime tabi olacak ürünler arasında şeker, su, zeytin, yağ ve bal gibi temel gıda ürünleri bulunuyor.

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıklamıştı. Erdoğan, ”Bu gıda ürünlerinde yüzde 7’lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz” demişti.

12 Şubat 2021 tarihli kararla yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı ‘II sayılı liste’de bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu ‘I sayılı liste’ye dahil edildi.

Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen gıda maddeleri şunlar: