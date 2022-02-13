KDV’si yüzde 1’e düşürülen temel gıda ürünleri neler?

Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indiren karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak indirime tabi olacak ürünler arasında şeker, su, zeytin, yağ ve bal gibi temel gıda ürünleri bulunuyor.
Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıklamıştı. Erdoğan, ”Bu gıda ürünlerinde yüzde 7’lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz” demişti.
12 Şubat 2021 tarihli kararla yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı ‘II sayılı liste’de bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu ‘I sayılı liste’ye dahil edildi.
Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen gıda maddeleri şunlar:
- Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, domuz
- Kümes hayvanları
- Balık
- Yumurta, bal
- Bağırsak
- Çeşitli sebze fideleri
- Yenen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
- Yenen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler
- Kahve, çay, baharat, Paraguay çayı
- Hububat
- Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni
- Sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu
- Hayvansal ve bitkisel yağlar
- Et, balık, kabuklu hayvanlar
- Şeker ve şeker mamulleri
- Kakao ve müstahzarları
- Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri
- Sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
- Yenilen çeşitli gıda müstahzarları,
- Su ve soda
- Zeytin küspesi
- Tuz