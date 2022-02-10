Manisa’da ucuz yağ ve pirinç kuyruğu

Manisa’da yurttaşlar marketten daha ucuz fiyata ayçiçek yağı ve pirinç gibi temel gıda malzemesini satın alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış ofisinin önünde, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye’deki ekonomik kriz enerji zamları, enflasyon ve artan döviz kurlarıyla birlikte gittikçe derinleşiyor.

ANKA’dan Ahmet Ünsal’ın aktardığına göre marketlerde 150-160 TL arasında satılan 5 kg ayçiçeği yağının 99 TL’ye satışa sunulduğunu duyan Manisalılar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 08.30-12.00 arasında yapılan satışlar için kuyruğa girdi.

Sabah yapılan satışa yetişemeyenler ise TMO önündeki kuyrukta bekleyerek öğleden sonra 13:00- 16:00 arası yapılan satış zamanını bekledi.

TMO ürünleri kişi başına konulan miktar sınırıyla satılıyor. TMO’ya gelenlere kişi başına; sadece 19 TL’den 2 kilogram nohut, 24,5 TL’den 2 kg Uruguay Baldo pirinç, 99 TL’den 5 litrelik ayçiçek yağı, 190 TL’den 5 litrelik Fındık yağı, 12,75’den 1 kg kırmızı mercimek alma hakkı tanıyor.