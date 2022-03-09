Gıda krizi büyüyor: Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkeden ihracat yasakları

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı küresel gıda krizi büyüyor.

Gıda fiyatlarındaki artış uluslararası ihracat yasaklarını tetiklerken, Türkiye de ayçiçek yağı ihracatını durdurdu.

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Ukrayna’daki savaş küresel tahıl üretimi, yemeklik yağların tedariki ve gübre ihracatına yönelik tehdit oluştururken, başlıca emtia fiyatları da fırladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre dünya gıda fiyatları şubatta yüzde 20’den fazla arttı.

Böylece petrol ve doğalgaz piyasalarında emsali zor görülen fiyat artışları gıdaya da sıçramış oldu.

Türkiye’den ayçiçek yağına ihracat yasağı

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre kriz sonrası Türkiye bugün ayçiçek yağı ihracatını yasakladı. Bu ürünün yanı sıra soya yağı, ayçiçeği tohumu, aspir, pamuk tohumu yağları, rep, kolza ve hardal yağı, mısır yağı ve margarin ihracatı da durduruldu.

Bugün dikkat çeken bir başka gelişmeyse Endonezya’nın palm yağı ihracatına yönelik kısıtlamaları.

Dünyada en yaygın tüketilen bitkisel yağ olan palm yağı, bisküvit, margarin, çamaşır deterjanı ve çikolata gibi birçok ürünün imalatında kullanılıyor. Palm yağı fiyatlarında yıl başından bu yana farksa yüzde 50’den fazla.

Endonezya Ticaret Bakanı Muhammed Lufti, ihracat kısıtlamalarıyla ülke içindeki yemeklik yağ fiyatlarını dizginlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Dünyanın başlıca yemeklik yağ üreticileri arasında Rusya ve Ukrayna var.

Ukrayna daha önce yıl sonuna kadar arpa, şeker ve et de dahil olmak üzere birçok tarımsal ürünün ihracatı yasakladığını duyurmuştu.

Ayrıca Sırbistan fiyat artışları nedeniyle yarından itibaren buğday, mısır, un ve yemeklik yağ ihracatını yasaklama kararı aldı. Macaristan da geçen hafta tüm tahıl ihracatını yasaklayacağını açıklamıştı.

Bulgaristan tahıl rezervlerini artıracağını ve planlanan alımları gerçekleştirene kadar ihracatı kısıtlayabileceğini açıkladı.

Gübredeki kriz üretimi tehlikeye sokuyor

Çatışma yalnızca Karadeniz’den yapılan sevkiyatları aksatmakla kalmadı aynı zamanda girdi olarak doğalgaz kullanan gübre imalatının aksamasına ve fiyatların yükselmesine de yol açtı.

Gübre fiyatlarındaki artışsa gelecek yılın bitkisel üretimini de tehlikeye sokuyor.