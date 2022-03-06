Twitter’daki ‘yağ fiyatları paylaşımları’ gerekçesiyle 45 hesaba işlem

Gazeteci-yazar Ömer Madra, Birleşmiş Milletler’in (BM) iklim raporunu “Kısaca her şey tehlikede” diye özetlerken, savaş ile iklim krizi arasındaki bağlantıya işaret etti. Madra’ya göre son fırsat penceresi söz konusu ve Türkiye’deki kültürel miras bile yıkım tehlikesiyle karşı karşıya.