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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’daki ‘yağ fiyatları paylaşımları’ gerekçesiyle 45 hesaba işlem

Yağ fiyatlarıyla ilgili Twitter’da ‘provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar’ gerekçesiyle 45 hesap hakkında işlem başlatıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Türkiye’nin bu ülkeden ayçiçek yağı ithalatı konusunda sorun yaşayacağı, peşi sıra da zam beklentisi oluşmuştu. Birçok kentte vatandaşlar marketlere giderek fiyatının artacağını düşündüğü yağlardan satın almıştı. Bazı marketler, yağları depoya kaldırmakla suçlanırken bazılarında yağ tükenmişti.


Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında söz konusu paylaşımların ‘7/24 takip edildiği’ belirtildi.

Twitter’daki yağ fiyatları paylaşımlarına işlem başlatıldığı aktarıldı.

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