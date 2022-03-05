AKP’li Tayyar’dan ‘siyasi fatura’ uyarısı

Eski AKP milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, fiyatlar konusunda kalıcı çözüm üretilememesi nedeniyle siyasi fatura çıkabileceğini ifade etti.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı sonrası Türkiye’nin bu ülkeden ayçiçek yağı ithalatı konusunda sorun yaşayacağı, peşi sıra da zam beklentisi oluşmuştu.

Birçok kentte vatandaşlar marketlere giderek fiyatının artacağını düşündüğü yağlardan satın almıştı. Bazı marketler, yağları depoya kaldırmakla suçlanırken, bazılarında yağ tükenmişti.

Twitter’dan paylaşımda bulunan AKP’li siyasetçi şunları kaydetti: “Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur.”