Küresel gıda fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının bitkisel yağlar ve süt ürünleri öncülüğünde şubatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

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Rusya ve Ukrayna savaşı küresel gıda fiyatlarını da sarstı. İki ülkenin küresel buğday ihracatındaki toplam payları yüzde 25 düzeyini aşıyor. Bu yüzden buğday fiyatları son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

FAO’nun açıklamasına göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 3,9 artarak, ortalama 140,7 puan oldu. Artış oranı geçen yıl şubata göreyse yüzde 24,1 kaydedildi.

Endeks, bu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel gıda fiyatlarının süt ürünleri ve bitkisel yağlar kaynaklı artması dikkat çekti.

Tahıl fiyat endeksi, yükselen buğday ve mısır fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 2, yıllık yüzde 14,8 arttı. Bu artışta, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatını kısıtlayacağı endişesi etkili oldu.

Bitkisel yağ fiyat endeksi, palmiye, soya ve ayçiçek fiyatlarının itici gücü nedeniyle aylık yüzde 8,5 arttı. Ukrayna ve Rusya, küresel ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık yüzde 80’ini sağlıyor.

Şeker fiyat endeksi, büyük ihracatçılar Hindistan ve Tayland’daki olumlu üretim beklentileri nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 1,9 düştü.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, kıt küresel arzın desteğiyle yüzde 6,4 artarken, et fiyat endeksi yüzde 1,1 yükseldi.