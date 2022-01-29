Ekmeğe zam geliyor: ‘Önlem alınmazsa 5-6 liralara çıkabilir’

Artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorlanan İstanbul’daki fırıncılar, 1 Şubat’tan itibaren bazı bölgelerde ekmeği 3,5-4 TL arasında satmaya başlayacak. Fırıncılar önlem alınmazsa fiyatların 5-6 liralara çıkacağını söylüyor.

İstanbul’da son ekmek zammı 10 Kasım 2020’de yapılmış, 230 gram ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkarılmıştı. Ankara Fırıncılar Odası, 26 Kasım’da, başkentte 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapıldığını, 2 lira 25 kuruşa satılacağını açıklamıştı.

Ancak artan maliyetler üreticileri zorluyor.

Şubat ayından itibaren İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli’deki fırınlarda ekmek 3,5 TL’den, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir’de de 4 TL’den satılacak. Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, önlem alınmaması durumunda ekmeğin bir ay sonra 5-6 liralara satılacağını söyledi.

‘Ruhsatsıza göm yumuldu’

Hem girdi maliyetlerindeki artış hem de ruhsatsız fırınlar nedeniyle işlerin oldukça zorlaştığını ifade eden Kolivar, kamunun mutlaka adım atması gerektiğini belirtti.

İstanbul’da 1500 civarında ruhsatsız fırın olduğunu söyleyen Kolivar, kaçak olmalarına rağmen bunlara doğalgaz, elektrik ve su verildiğini, dürüst çalışan fırıncı esnafının da hakkının yendiğini kaydetti. Kolivar, “Tarım Bakanlığı ve bazı ilçe belediyeleri bunlara göz yumuyor” dedi.

Resmi karar beklenmiyor

Ekmeğe resmi zam kararı, ticaret odalarına bağlı meslek odaları tarafından alınıyor. Ancak son altı ayda un, maya, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle fırınlar oda kararını beklemeden kendileri zam yapıyor.