İstanbul’da bazı fırınlarda ekmek 3,5 liraya çıktı

Son ekmek zammının üzerinden henüz bir ay geçmemesine rağmen maliyet artışları nedeniyle bazı fırınlar ekmeği 3,5 liradan satmaya başladı.

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İstanbul’da son ekmek zammı 10 Kasım’da yapılmış, 230 gram ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkarılmıştı.

Fırıncılar ise zamlı fiyatın hala maliyetlerdeki artışı karşılayamadığı görüşünde. Bu nedenle bazı fırınlarda ekmek 3,5 TL’ye satılmaya başladı.

Ekmeğin 3.5 liradan satıldığı ilçeler arasında Kadıköy ve Ataşehir de bulunuyor.

DHA’da yer alan habere göre Ataşehir’de fırın işleten Alper Sandıkçı un maliyetlerindeki artışın bir yılda yüzde 300 ulaştığını belirtti ve şöyle devam etti: “Bizim için bu fiyatlarda ilerde çok ucuz olacak. Fiyatların artması bizi olumsuz etkiliyor. Hem vatandaşa karşı mahcubiyet yaşıyoruz. Bu durumun en mağdurları bizleriz. Yılbaşından sonra un fiyatları artarsa 4-5 lira olabilir. Bu şartlarda giderse birçok fırıncı yakında olmayacak.“

Kadıköy’de fırın işleten Vedat Yılmaz’ın değerlendirmeleri ise şöyle: “Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Artık un fiyatları iki ayda bir artıyor. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor. Maalesef müşteriler haklı olarak çok tepki gösteriyor. Elimizde değil artık üretim yapamama durumuna geldik.”