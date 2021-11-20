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Yaramazlara biraz batar!

Zamma kızan fırıncı, ekmeği ucuza satmaya başladı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir fırın işletmecisi, meslektaşlarının zam yapmasına kızınca 3 lira olan ekmeği 2,25 liradan satmaya başladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Orta Mahalle’deki 30 Ağustos Caddesi’nde 12 yıldır faaliyet gösteren fırın işletmecisi Özkan Okatan, 250 gram ekmeğin fiyatının 2,5 liradan 3 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi.


İşletmenin girişine “Serik halkının ekmeğiyle oynamayın kardeşim” tabelası asan Okatan, vatandaşlara destek olmak istediğini söyledi.

Zarar etmeden ekmeğin maliyetini çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Okatan, “Biz ailecek çalışıyoruz. Hesaplı un alıyoruz. Peşin çalışıyoruz” dedi.

Okatan daha önce de 2,5 lira olan ekmeği 1,5 liradan satmıştı.

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