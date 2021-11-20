Zamma kızan fırıncı, ekmeği ucuza satmaya başladı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek arkalarını 215’inci kez rektörlük binasına döndüler. Yapılan açıklamada ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün başına getirdiği İlhami Öztürk atamasının Boğaziçi kriterlerine uymadığı belirtildi: “Atanmış Rektör Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz.”