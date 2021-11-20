Fırıncı isyanda: Satılan ekmek gelecek unun parasını karşılamıyor

Un fiyatlarında yaşanan astronomik artışlar sonrası fırıncılar isyanda. Karamanlı bir fırıncı kullandıkları unla yaptıkları ekmeğin satışından elde ettikleri gelirle yeni un alamadıklarını söyledi ve ekledi: “Yapmasak bundan iyi.”

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Anka’nın aktardığına göre CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver’in esnaf gezisi sırasında konuşan Karamanlı bir fırıncı, ekmek üreterek artık para kazanmak yerine zarar ettiklerini dile getirdi.

Un fiyatlarının her gün arttığının altını çizen fırıncı, depolarındaki unla yapıp sattıkları ekmekten gelen gelirin yeni un almaya yetmediğini savundu: “Depoda un var, ekmek yapıyoruz satıyoruz. Satılan ekmek gelecek unun parasını ödemiyor bile. Yapmasak bundan iyi. Üretelim diyoruz, üretemiyoruz.”

Fırıncı şöyle devam etti: “170 liraya aldığımız bir çuval unun fiyatının 290 liraya çıktı. Önceden vadeli aldığımız unu artık ön ödemeli alıyoruz. Sigorta, elektrik, doğalgaz onları saymıyorum bile.

Firmalar zaten şu an ‘un gönderemiyoruz’ diyorlar. Üreticiden 2 lira 15 kuruş bandında alınan buğday 4 lira 25 kuruş. Yüzde 100 enflasyon yani.

Yarın 2,50 liraya ekmek satacağım desem; belediye ekipleri, zabıtalar gelir bana ceza yazar. Ama yapmıyorum, kapatıyorum dersem hiçbir şey yapamaz.”