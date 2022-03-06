Tarım bakanı: Yeteri kadar ayçiçek yağı var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin en az 1 – 1,5 aylık ayçiçek yağı stokunun bulunduğu iddiasını yalanladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı sonrası Türkiye’nin bu ülkeden ayçiçek yağı ithalatı konusunda sorun yaşayacağı, peşi sıra da zam beklentisi oluşmuştu.
Birçok kentte vatandaşlar marketlere giderek fiyatının artacağını düşündüğü yağlardan satın almıştı. Bazı marketler, yağları depoya kaldırmakla suçlanırken bazılarında yağ tükenmişti.
Twitter hesabından paylaşım yapan bakan, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilginin doğru olmadığını dile getirdi.
Kirişçi, “Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir” yazdı.
Bakan şu açıklamayı da paylaştı: