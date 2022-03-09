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Türkiye, ayçiçek yağı gemilerini kurtarmak için yol arıyor: ‘Mavi koridor’ gündemde

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle krize dönüşen ayçiçek yağı gemileri için Türkiye çıkış yolu arıyor.

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin ayçiçeğinde kendine yeterlilik oranı yüzde 64. Aynı zamanda dünyanın en büyük ayçiçeği ithalatçısı olan Türkiye, bu ithalatı ağırlıkla Ukrayna ve Rusya’dan yapıyor.


2020-2021 sezonunda ayçiçeği ithalatının yüzde 50,6’sı Rusya, yüzde 14,6’sıysa Ukrayna kaynaklıydı.

Ham ayçiçeği yağı ithalatında kilit noktalardan biri Azak Denizi. Türkiye’ye ithal edilen ayçiçeği yağının büyük bölümü bu bölgedeki Rostov limanından yükleniyor.

Rusya’nın Türkiye’nin 20’ye yakın gemisini burada beklettiği bildirilmiş, bu gemilere izin verilmeyince Türkiye’de yağ krizi ihtimali doğmuştu. Hükümet yetkilileriyse henüz bu aşamanın gelmediğini belirtiyor.

İktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet’teki köşesinde Azak Denizi’nde başka ülkelere ait gemiler mayınlı saldırıya uğradığından, Türkiye’nin kendi gemileri için Rusya ve Ukrayna’dan çifte güvenlik garantisi istediğini yazdı.

Buna göre milli savunma ve Dışişleri bakanlıkları krizi aşmak için çabalıyor. Türk yetkililerse istenen garantiler verilmeden gemileri hareket ettirmiyor.

Selvi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dün bu konuyu Rus mevkidaşı Sergey Şoygu’yla telefonda görüştüğünü belirtti.

Azak Denizi’nin çıkışında denizin dibine mayın döşediği belirtilen Ukrayna’dan mayın haritasını paylaşması ya da bu mayınları güvenli geçişi sağlayacak şekilde temizlemesi isteniyor.

Mayın döşenmeyen bir bölgeden gemilerin geçişi için ‘mavi koridor’ oluşturulması da isteniyor.

Açık denize çıkıldığında gemilerin vurulmaması için Rusya tarafından da güvenlik garantisi bekleniyor.

Selvi’nin aktardığına göre Azak Denizi’nde ikisi Ro-ro 23 Türk gemisi yükleriyle bekliyor. Bu gemilerimizden yedisi toplam 30 bin ton ayçiçek yağı taşıyor. Bu gemilerdeki Türk mürettebat sayısı 154.

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