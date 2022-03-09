Uluslararası Af Örgütü: Rusya savaş suçu işlemiş olabilir

Uluslararası Af Örgütü, 3 Mart’ta, Ukrayna’nın Çernigiv kentindeki Rus hava saldırısında 47 sivilin öldüğünü belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin savcısının bunu bir savaş suçu olarak araştırması gerektiğini açıkladı.

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Britanya merkezli örgütün açıklamasında, Çernigiv’de 47 sivilin ölümüne neden olan Rus hava saldırısının ‘savaş suçu’ teşkil edebileceği belirtildi. 3 Mart’ta kentteki iki caddenin oluşturduğu küçük halk meydanına çok sayıda bombanın isabet ettiği, sivillerin öldüğü ve yakındaki binaların ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.

En az sekiz güdümsüz hava bombası kullanıldı

Örgütün, saldırı mahallinde veya yakınında meşru bir askeri hedef belirleyemediği belirtilen açıklamada, örgütün kriz müdahale ekibinin, yeni röportaj ve video kanıtlarının doğrulanması ve analizine dayanarak, saldırıda büyük olasılıkla en az sekiz güdümsüz hava bombasının kullanıldığı sonucuna vardığı belirtildi.

Açıklamada “Bu şok edici saldırı, Ukrayna halkının şimdiye kadar maruz kaldığı en kanlı saldırılardan biri. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, bu hava saldırısını bir savaş suçu olarak araştırmalı” dendi.

Çernigiv kent konseyi Rus ordusunun, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeydoğusundaki Çernigiv kentine 3 Mart’ta düzenlediği hava saldırısında 47 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişininse binaların enkazından kurtarıldığını bildirmişti.